La NBA Draft 2024, c’est cette nuit ! Chaque année, la Draft NBA c’est le gros engouement, c’est la friandise de fin de saison. Alors nous à la rédaction, entre Hexperts, on a bien réfléchi pour faire nos prédictions et rassembler tout ça dans une mock qui fait le plus consensus parmi nous. C’est parti pour la Mock Draft 2024 sauce rédaction TrashTalk !

__________

1. Atlanta Hawks : Zaccharie Risacher

Ailier – JL Bourg-en-Bresse

La première place du Zacch ne fait pas l’unanimité à la rédac’. Certains misent sur un appel de monsieur Alexandre Sarr pour la première position de cette Draft 2024, même si les dernières questions posées à l’intérieur français ne laissent pas forcément présager un first pick pour lui. On part donc sur le Bressan, même s’il y a encore la possibilité de voir Donovan Clingan en 1 ou même un transfert des Hawks.

2. Washington Wizards : Alexandre Sarr

Ailier fort – Perth Wildcats

Ici aussi, un pick pas unanime puisque certains voient Zaccharie Risacher être appelé en 2, voire un panic move des Wizards qui jetteraient leur dévolu sur Donovan Clingan. Mais encore une fois, le plus plausible reste Alex Sarr. Ça fit parfaitement dans la raquette de Washington qui a un besoin immédiat de défense, et ça semble être l’endroit où a envie de se retrouver le grand de Perth. Alexandre Sarr, numéro 2 à Washington, et on ne le voit vraiment pas glisser en dessous de cette seconde place.

3. Houston Rockets : Reed Sheppard

Arrière – Kentucky

Notre seul pick consensus de la Draft 2024 : à la rédac tout le monde mise sur le fringant Reed Sheppard au Texas. Houston ne manque pas d’extérieurs c’est vrai, mais un peu de folie et de shooting supplémentaire au sein de la jeunesse des Rockets ne peut pas faire de mal. On sait comment se traduit le niveau de jeu des guards de Kentucky dans la NBA en général, ça sent bon c’t’histoire !

4. San Antonio Spurs : Stephon Castle

Arrière/Meneur – UConn

Encore un pick qui ne met pas tout le monde d’accord. Du Risacher par ici, du Buzelis par là, mais la piste du guard de UConn pour aller passer les assiettes au titan français (Victor Wembanyama) en 4, c’est le scénario qui fait le plus de sens, et c’est celui pour lequel on signe. Champion NCAA, potentiel two-way avec un vrai potentiel au playmaking, on se frotte les mains et on trépigne même un peu d’impatience à l’idée de voir monsieur Château à San Antonio.

5. Detroit Pistons : Matas Buzelis

Ailier – G League Ignite

Le voilà ! L’antagoniste de cette cuvée 2024, que trois quarts de la rédac voient terminer dans la franchise historique des antagonistes en NBA. Certains annoncent un Ron Holland à cette cinquième position, mais pour le reste des rédacteurs, peu de doutes subsistent sur le destin de l’Américano-lituanien. Avec la disparition du G League Ignite, Buzelis fera office de dernier mohican de son espèce en tant que meilleur joueur de l’Ignite dans cette cuvée, et la rivalité naissante avec Zaccharie Risacher nous intrigue autant qu’elle nous amuse.

6. Charlotte Hornets : Dalton Knecht

Ailier – Tennessee

Du Clingan, du Castle, mais surtout du Knecht de prévu à Charlotte ce soir. Le scoreur fou de Tennessee est pressenti aux Hornets, qui pourront utiliser ses capacités offensives dans leur plan de rebuild entre Mark Williams, Brandon Miller et LaMelo Ball. A voir s’il tient plus de Joe, Jack, William ou Averell, en tout cas si on en croit notre mock, Dalton commencera sa carrière NBA bien loin du Far West.

7. Portland Trail Blazers : Donovan Clingan

Pivot – UConn

Une fois n’est pas coutume, on n’est pas tous d’accord. Mais ça reste le géant de UConn qui fait le plus consensus en 7. Entre Rob Dillingham et Cody Williams annoncés également à cette septième place, nous sommes pourtant plus nombreux à imaginer monsieur Clingan grignoter dans les minutes de Deandre Ayton à Portland. Avec son profil de tour de contrôle, Donovan pourra rappeler des souvenirs de Rudy Gobert à une Northwest Division qui… peut toujours compter sur la présence du grand de Saint-Quentin dans ses rangs. Deux pour le prix d’un !

8. San Antonio Spurs : Devin Carter

Arrière/Meneur – Providence

Deux guards à San Antonio pour envoyer de la fougasse à Victor Wembanyama, qui dit non ? Avec ses capacités défensives déjà excellentes, Devin Carter a le profil type du joueur qui peut aider la franchise de San Antonio. Certains voient Cody Williams voire Rob Dillingham en huitième, mais pour la plupart, c’est bien monsieur Carter qui va atterrir en plein Texas.

9. Memphis Grizzlies : Ron Holland

Ailier – G League Ignite

A Memphis on aime la fougue, on aime l’explosivité, on aime le caractère, donc nous on se dit que Ron Holland ferait un bon pick pour les Grizzlies. Certains voient plutôt Dalton Knecht ou Cody Williams, mais c’est bien le mix entre un sorcier de Gryffondor et un ancien Président de la République qui a fait le plus consensus en neuf chez nous. Avec le retour des nombreux blessés du Tennessee, voilà une sélection qui pourrait faire des étincelles.

10. Utah Jazz : Tidjane Salaün

Ailier fort / Ailier – Cholet

Il est là le Tidjane. Certains voient encore du Knecht ici, ou encore du Nikola Topic, mais pour la plupart c’est Tidjane Salaün qui ira à Utah. Après sa grosse fin de saison, la cote du frère de Janelle n’a fait que grimper, et une sélection dans le milieu des Lottery Picks serait amplement méritée pour l’ancien de Cholet tant le plafond est exceptionnellement haut.

11. Chicago Bulls : Rob Dillingham

Meneur – Kentucky

Pour changer, personne n’est d’accord sur le pick 11. On aurait pu mettre Devin Carter mais il est déjà parti dans notre mock. Il y avait aussi la piste Topic qui a été soumise dans la rédac. Mais comme c’est précisément le profil de joueur que Chicago détient déjà, on part sur Rob Dillingham, même si les Bulls possèdent une brouette de poste 1. On va être honnête, on a fait cette prévision en sachant qu’elle allait beaucoup dépendre du niveau d’alcoolémie d’Arturas Karnisovas ce soir.

12. Oklahoma City Thunder : Cody Williams

Ailier – Colorado

On aurait bien aimé le mettre un pick plus haut, histoire que Williams reforme le duo Zach et Cody avec monsieur LaVine, mais que voulez-vous, nous avons dû écouter notre bon sens. Sur ce pick aussi, personne n’est d’accord, certains annonçant Salaün, Topic ou encore Dillingham en douzième, mais on a décidé de parier sur un appel de l’ailier de Colorado en 12. Cody rejoindrait ainsi son frère Jalen Williams au Thunder. Un bon profil pour entrer en jeu quand Alex Caruso et Shai Gilgeous-Alexander devront sortir souffler, voilà ce qu’on a vu.

13. Sacramento Kings : Ja’Kobe Walter

Arrière – Baylor

Un arrière avec un nom pareil, comment ne pas miser dessus. On a du Devin Carter, du Jared McCain d’annoncés à ces positions mais c’est monsieur Walter qui a le plus retenu notre attention en treizième. Voilà un profil intéressant pour apporter défense et adresse supplémentaire à Sactown et venir dépanner le Renard sur le backcourt violet.

14. Portland Trail Blazers : Tristan da Silva

Ailier – Colorado

Vous connaissez la chanson : personne n’est d’accord. Pour boucler les picks de loterie, on a du Tidjane Salaün, du Kel’el Ware et du Devin Carter de pressentis dans la rédac, mais on a tranché sur un profil sponsorisé par la plage de Copacabana. Le forward représente un peu un reach en 14, on vous l’accorde, mais son expérience et sa polyvalence pourront immédiatement apporter à l’équipe professionnelle qui le recrutera. On part sur le brasiliano-allemand en 14, et on ne se retourne pas.

15. Miami Heat : Nikola Topic

Meneur – KK Crvena Zvezda

Enfin le voilà, le Nikola. Sa cote a largement baissé depuis sa blessure en fin de saison, lui que certains n’hésitaient pas à annoncer sur le podium de cette Draft 2024 il y a encore quelques semaines. En sortie de lottery, Topic pourra rappeler à la franchise floridienne les bons souvenirs de Goran Dragic, et à cette position là, on est quasiment garantis d’être sur un steal vu le potentiel du meneur.

Voilà pour la Mock Draft 2024 de la rédaction de TrashTalk. Entre délibérations intenses, visions reçues de la part de formes de vie plus évoluées et analyses d’Hexpert, c’est comme ça que l’on voit le déroulé de cette première moitié de soirée. Rendez-vous dans la nuit pour enfin savoir si on a vu juste… ou si on s’est complètement plantés !