Dans un mois pile-poil, la Draft NBA 2024 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Sur les quatre semaines à venir, on vous présentera un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. On ouvre le bal avec Stephon Castle, champion NCAA sous les couleurs d’UConn en avril dernier.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans, et toutes ses dents

19 ans, et toutes ses dents Poste : meneur / arrière

meneur / arrière Équipe : UConn, la référence NCAA

UConn, la référence NCAA Taille : 1m98

1m98 Poids : 98 kilos

98 kilos Envergure : 2m05

2m05 Statistiques 2022-23 : 11,1 points à 47,2% au tir, 4,7 rebonds, 2,9 passes et 0,8 interception (27 minutes de moyenne en 34 matchs)

11,1 points à 47,2% au tir, 4,7 rebonds, 2,9 passes et 0,8 interception (27 minutes de moyenne en 34 matchs) Comparaison NBA : Bruce Brown, Derrick White (du pauvre et sans le shoot)

Bruce Brown, Derrick White (du pauvre et sans le shoot) Prévision TrashTalk : pick 7 à 10 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Prospect cinq étoiles à sa sortie du lycée de Newton (Géorgie), Stephon Castle est arrivé en 2023 chez le champion NCAA en titre : UConn. Jamais facile d’intégrer la meilleure équipe du pays quand on est freshman. Mais suite aux départs de plusieurs éléments importants chez les Huskies (Jordan Hawkins et Andre Jackson Jr. notamment), Castle a eu des opportunités pour s’illustrer et a réussi à s’imposer.

En 34 apparitions dont 30 comme titulaire, Stephon Castle a su se fondre dans le redoutable collectif d’UConn grâce à ses qualités de défenseur, de connecteur, ainsi que sa polyvalence (on en reparle juste en dessous). Il a aidé les Huskies à devenir un rouleau compresseur encore plus redoutable que l’année précédente. La preuve, Castle a été nommé Freshman de l’Année dans la Conférence Big East, avant de briller lors de la March Madness.

Au Final Four, Stephon Castle a d’abord inscrit 21 points face à Alabama pour guider les siens vers la grande finale. Grande finale où il a ajouté 15 points supplémentaires face à Purdue. Tout ça en se coltinant les meilleurs guards adverses en défense. S’il n’a pas toujours été des plus réguliers au cours de sa première et seule saison universitaire, Stephon Castle pouvait difficilement rêver meilleur dénouement.

De quoi débarquer à la Draft avec une belle petite cote.

Freshman Stephon Castle vs Alabama in the Final Four tonight…

21 PTS (7-13 FG, 2-6 3PT)

5 REBS

2 AST

1 STL

Can we say he had the best Freshman season out of all 1st year players?? pic.twitter.com/nydb8VhxDE

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) April 7, 2024

Ses points forts

Défense 1-contre-1

Polyvalence défensive

Intelligence de jeu/connecteur

Énergie

Potentiel two-way

Vous aimez les pitbulls ? Alors Stephon Castle devrait vous plaire. Malgré son statut de freshman, il a souvent été responsabilisé par son coach Dan Hurley sur de grosses missions défensives, notamment lors de la March Madness. Castle fait partie de ces mecs qui adorent les gros challenges défensifs, qui apportent énergie et intensité pour essayer d’étouffer leur adversaire direct. En plus de ça, son profil physique peut aussi lui permettre de défendre sur plusieurs postes extérieurs, ce qui est toujours précieux dans la NBA actuelle.

De l’autre côté du terrain, Stephon Castle s’illustre notamment par ses qualités de connecteur. Joueur intelligent, plutôt bon passeur, capable de couper au bon moment pour s’offrir des opportunités offensives, l’arrière peut s’avérer précieux dans un collectif, que ce soit avec ou sans le ballon. Il possède également des qualités intéressantes en tant que rebondeur offensif.

Évoluant aux côtés du meneur senior Tristen Newton cette saison à UConn, Stephon Castle n’était pas le guard numéro 1 de l’équipe, mais a montré quelques flashs intéressants en pick & roll et plus généralement au playmaking. Il a aussi montré sa capacité à se faufiler dans les défenses pour se rapprocher de la raquette, sans forcément être hyper explosif mais en utilisant bien son corps et les changements de rythme. Des qualités qui lui permettent de s’ouvrir des opportunités au scoring, ou pour ses copains. Castle s’est aussi pas mal illustré en tant que finisseur en transition.

Vous l’avez compris, on est sur un joli potentiel de two-way player !

Ses points faibles

Shoot extérieur

Pas un athlète élite

Création pour lui-même

Moins de 27% de réussite à 3-points en NCAA, autant dire qu’on est loin d’être sur un shooteur d’élite. Et ça forcément, ça risque de poser problème en NBA. Le shoot extérieur est le principal point faible de Stephon Castle à l’heure de ces lignes, à tel point que certaines défenses en NCAA avaient pris l’habitude de le laisser ouvert derrière l’arc pour le forcer à tirer de loin. Parfois, Castle a pris le challenge à bras-le-corps pour sanctionner du parking (comme en demi-finale de la March Madness contre Alabama), mais souvent c’est une tactique qui a payé.

Stephon Castle, même s’il peut pénétrer vers le cercle et lâcher du tomar, n’est pas non plus l’athlète le plus explosif de la planète. Il est plus du genre à chercher ses spots de façon méthodique que d’aller percer la défense pour ensuite décoller vers les étoiles. Ses limites sur le plan de l’explosivité risquent de se voir bien plus en NBA qu’en NCAA, surtout avec ses faiblesses au tir qui vont lui fermer l’accès vers le panier.

Enfin, Stephon Castle risque de se retrouver en difficulté quand il devra créer son propre tir sur demi-terrain. Ce n’est pas son domaine de prédilection, lui qui a souvent besoin des autres pour se montrer efficace offensivement (écrans, jeu sans ballon…).

Wide draft range for Stephon Castle due to enticing big-wing playmaker archetype but poor shooting, limited HC burst. Relying on transition, O-boards. Buying SC means believing in PnR advantage fueled by height/strength, pacing, patience, vision, short touch

Good/bad PnR poss: pic.twitter.com/eRfquzFOSP

— Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) February 29, 2024

Ce qui va faire la différence

Le développement de son shoot extérieur

Plus que jamais, le basket est un sport d’adresse. Et quand vous galérez au shoot extérieur, cela peut très sérieusement vous limiter. La trajectoire de Stephon Castle dépendra très probablement de ses progrès (ou non) au tir extérieur. Il ne deviendra jamais un athlète élite ou Kyrie Irving en attaque, par contre il peut bosser à fond son tir extérieur pour devenir une plus grande menace dans ce secteur. S’il y parvient, ça peut lui ouvrir des opportunités en attaque et lui permettre d’exprimer plus pleinement le reste de ses qualités. Dans le cas contraire, le plafond de Castle restera limité.

Les 75% de réussite de Stephon Castle aux lancers-francs à UConn laissent penser qu’il possède le potentiel pour – au moins – devenir un shooteur respectable en NBA.

Projection NBA

Stephon Castle a de très bonnes chances d’être sélectionné dans le Top 10 de la Draft NBA 2024. Il peut intéresser les équipes à la recherche d’un vrai poste 1 ou alors d’un second playmaker aux côtés d’un meneur déjà en place. Néanmoins, Castle serait bien plus intéressé par le premier rôle (full meneur) que par celui qu’il possédait à UConn (second playmaker). Le camp du joueur refuse en effet qu’il fasse des workouts avec des franchises possédant déjà un meneur titulaire. À voir comment cela impactera la draft du garçon, mais Stephon Castle aura clairement des prétendants fin juin.