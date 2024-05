On continue notre tournée des franchises déjà en vacances, histoire de dresser un bilan de la saison écoulée. Après les Pistons, les Blazers et les Wizards, place aux Charlotte Hornets aujourd’hui. Autant dire que le champ lexical autour des cuvettes de WC, de fond du panier ou encore du basket pour les nuls risque d’être (encore) bien utile dans ce papier.

Ce que TrashTalk avait annoncé

35 victoires pour Bastien, 30 pour Alex, avec une treizième place à l’Est. L’espoir d’un retour en forme de LaMelo Ball poussait à l’optimisme, comme les progrès à venir de Mark Williams dans la raquette. Avec le retour du très controversé Miles Bridges, la pépite Brandon Miller et plusieurs cadres autour, cette équipe avait de quoi retrouver quelques couleurs à l’Est, sans pour autant se mêler à la course aux Playoffs.

Ce qu’il s’est vraiment passé

On en parlait juste avant, quand LaMelo Ball va à Charlotte, tout est toujours plus simple. Seul problème pour les Hornets, LaMelo Ball ne va pas bien, avec des chevilles (quand c’est pas ça c’est le genou) qui continuent de siffler et seulement 22 matchs disputés sur la saison écoulée. C’est encore moins qu’en 2023 (36) et sans son maître à jouer, Charlotte n’est tout simplement plus la même équipe. Pour ne rien arranger, Mark Williams passe lui aussi la majorité de sa saison à l’infirmerie, relançant toujours plus les Hornets comme l’un des top spots en TTFL si vous avez un pivot de dispo sous la main. Ball absent, on aurait pu imaginer un temps de jeu à la hausse pour nos Théo Maledon ou Frank Ntilikina nationaux mais entre blessures et mise au placard, les deux Français n’ont pas existé cette saison, finissant carrément coupés.

Au rayon des bonnes nouvelles, pas mille trucs mais on note quand même le retour réussi de Miles Bridges, après un an loin des parquets pour les raisons qu’on connaît. On est surtout agréablement surpris par Brandon Miller, second choix de la Draft 2023 et clone du futur d’un Paul George qui l’a déjà pris sous son aile bienveillante. Il est loin le temps où les fans gueulaient sur la franchise pour avoir laissé filer Scoot Henderson.

On l’aura compris, encore une saison à oublier en Caroline du Nord, principalement à cause des blessures. La nouvelle direction en a donc profité pour faire le ménage à tous les étages. Exit donc Mitch Kupchak, dégagé de son poste de General Manager. Exit aussi Steve Clifford, qui semblait de plus en plus blasé sur son banc et qui n’a jamais vraiment convaincu lors de son second passage au club. On fait peau neuve avec Jeff Peterson (GM) et le prometteur Charles Lee en coach pour la saison prochaine. Le roster n’a pas non plus été épargné avec le départ de plusieurs cadres pour faire place nette à la jeunesse et aux boules de draft. Gordon Hayward est envoyé jouer la gagne à OKC, Terry Rozier à Miami, P.J. Washington découvre enfin l’ambition à Dallas. La fin d’un cycle chez les Frelons, en espérant que le suivant permettra de redonner un peu de joie à une fanbase qui commence à en avoir marre de manger son pain noir saison après saison.

La saison des Hornets en quelques articles

L’image de la saison

Compliqué de choisir autre chose que LaMelo Ball qui connait encore sa cascade de galères avec des problèmes de santé qui s’accumulent. Le joueur a joué 58 matchs sur les deux dernières saisons.. Les Hornets croisent les doigts pour le retrouver au mieux de ses moyens à la rentrée, lorsque commencera son contrat de plus de 200 millions sur 5 ans.

Pourquoi on peut sourire

En deux mots : Brandon Miller. Il est arrivé sous les sifflets à cause de sa sélection avant Scoot Henderson mais il a mis tout le monde d’accord. Défense, gros shoot, énorme potentiel à développer et une place de finaliste pour le Rookie de l’année. Charlotte n’a pas fait beaucoup de choses bien cette saison mais drafter BM en était une et pas une petite.

Les transferts des anciens cadres en cours de saison apportent aussi (et enfin) un cadre clair pour la suite. Les pleins pouvoirs à la jeunesse avec LaMelo Ball qui n’a toujours que 22 ans, mais aussi Brandon Miller donc, Mark Williams et le futur sixième pick de Draft 2024, en attendant de savoir ce que la direction compte faire de Miles Bridges… Le pari Charles Lee est aussi intrigant, il faisait partie de la crème des assistants NBA, même si on a pu voir ces dernières années (Hello Adrian Griffin) qu’enfiler le costume de numéro un n’était pas toujours aisé malgré un beau CV.

Pourquoi on peut faire la gueule

Là encore, pas besoin de chercher bien loin : les blessures. Tellement frustrant de ne pas pouvoir voir ce groupe au top de sa forme et capable d’enchainer. Les problèmes de santé de LaMelo Ball commencent à se répéter dangereusement. Il est le visage de la franchise mais on ne le voit plus beaucoup sur les parquets.

Mention blasée aussi pour nos Frenchies. Malgré un peu de temps de jeu en début d’exercice, Théo Maledon n’a jamais semblé avoir une chance à Charlotte cette saison. Frank Ntilikina était davantage dans les bonnes grâces de Steve Clifford avec son style défensif mais les blessures l’ont aussi plombé. Résultat des courses, les deux ont été coupés en cours de saison et leur futur en NBA semblent bien incertain.

Et la suite ?

La suite, elle est toute écrite avec un roster qui va se reconstruire petit à petit en continuant d’ajouter des jeunes talents, avec l’espoir que Charles Lee réussira à mettre sa patte sur ce groupe rapidement pour voir des progrès et une vraie identité de jeu dès la saison prochaine. Nouvel homme fort dans les bureaux, un autre sur le banc et un roster plutôt intéressant en termes de talent, il y a de quoi construire quelque chose de bien à Charlotte.

On ne s’attendait pas à une grande année pour les Charlotte Hornets mais ça aura été encore plus compliqué que prévu à cause des blessures. Place désormais à un nouveau cycle en Caroline du Nord. Il est temps pour la franchise d’aller de l’avant, surtout que la dernière qualif’ en Playoffs remonte quand même à.. 2016.

Source stats : TrashTalk