On continue notre tournée des bilans de saison et on prend aujourd’hui la destination de la Géorgie avec les Atlanta Hawks. Comme l’an passé, les piou-pious n’ont pas volé bien haut mais l’arrivée prochaine d’un nouveau coucou (français ?) pourrait bien les aider à retrouver les hauts sommets.

Ce que TrashTalk avait annoncé

43 victoires pour Alex, 40 pour Bastien, pour l’un comme pour l’autre Atlanta se devait de retrouver le Top 8 cette saison. Quin Snyder qui a une saison entière pour poser sa patte sur ce groupe, une attaque qu’on attend toujours enflammée et suffisamment de profondeur pour se faire sa place jusqu’en Playoffs ou tout du moins une bonne position pour espérer y aller via le Play-In.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Encore une année compliquée pour les Hawks et le souvenir des Finales de Conférence 2021 semble désormais bien lointain. Oui l’attaque d’Atlanta et le talent de Trae Young peuvent parfois donner de beaux feux d’artifice mais ces Hawks sont toujours aussi irréguliers et leurs fans s’arrachent les cheveux. Un +15 dès le premier quart-temps ? Aucune assurance avec cette équipe qui peut s’arrêter de jouer en 5 minutes et se faire remonter facilement.

La défense est (comme attendu) toujours aussi lamentable, même si on a vu Trae Young tenter de se bouger les fesses dans ce secteur de jeu. En parlant du dégarni, il a dû gérer avec les blessures, manquant plus de 25 matchs. Encore une grosse saison statistique pour Ice Trae (de retour chez les All-Stars), quelques records de franchise en plus, mais encore des chocapics et pas de Playoffs à l’arrivée. Pas trop rageant ?

Pour le reste, l’effet Quin Snyder ne s’est pas trop fait sentir. On s’attendait à mieux de la part du coach. De’Andre Hunter et son mid range sont toujours là pour le grand bonheur des fans (non), mais au moins ceux-ci peuvent se satisfaire des progrès de Jalen Johnson, successeur de John Collins sous les panneaux.

Plus que sur le terrain, les Hawks ont fait parler dans la rubrique transferts : Trae Young ça part bientôt ? Ou alors Dejounte Murray ? Ou alors les deux ? Beaucoup de doutes concernant un projet qui semble s’essouffler mais comment faire pour relancer la machine ?

La saison des Hawks en quelques articles

L’image de la saison

Si la saison sportive peut être considérée comme un échec à Atlanta, la chance a souri aux piou-pious le soir de la Lottery. Malgré 3% de chance, les Hawks ont remporté le premier pick de la Draft 2024. Les voilà en position pour récupérer un jeune de grand talent à associer à Trae Young pour relancer le projet. A moins qu’Atlanta ne pense à transférer son pick pour chercher une star bien sûr.

Pourquoi on peut sourire

L’obtention du first pick à la prochaine Draft est l’immense satisfaction de la saison, même si ce n’était pas vraiment attendu. Que ce soit pour lancer un nouveau cycle ou pour juste offrir du renfort à Trae Young, Atlanta sort gagnant de cette Lottery 2024. Pour le reste, les fans des Hawks peuvent se satisfaire des progrès d’un Jalen Johnson qui a confirmé son potentiel de l’an passé malgré quelques blessures. Le jeune piou-piou a pris son envol, explosant quelques cercles au passage.

Pourquoi on peut faire la gueule

On peut faire la gueule en voyant que les Hawks version 2024 ressemblent beaucoup aux Hawks version 2023. C’est-à-dire aucun effort en défense, un Trae Young trop souvent appelé pour jouer aux héros, une irrégularité à nous faire bouffer des cintres, et cette impression qu’Atlanta a besoin d’un vrai électrochoc pour vraiment avancer de nouveau car ça stagne bien trop depuis trois saisons. Le first pick 2024 va être bien précieux pour cela, mais il ne pourra pas tout régler non plus, y’a du boulot pour Landry Fields (GM).

Et la suite ?

La suite elle s’écrit très certainement avec un jeune talent supplémentaire, et très certainement un Français tant Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher figurent haut dans les Mock Drafts. Croire en le talent d’un des jeunes tricolores ou l’échanger contre une star qui apportera des garanties à court terme, c’est la question à laquelle les Hawks vont devoir répondre pour revenir sur le devant de la scène à l’Est.

Encore une fois, les Atlanta Hawks ont déçu leurs fans au terme d’une nouvelle saison au goût amer. L’arrivée d’un gros pick et de possibles transferts estivaux pourraient bien aider à relancer la dynamique en Géorgie. À condition de faire les bons choix, évidemment..

Source stats : TrashTalk