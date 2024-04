Alors celle-là, on l’avait bien vue venir. Le suspens n’a pas duré bien longtemps entre Hawks et Bulls, et avec un 22-40 encaissé d’entrée… on n’a pas tardé à plier les gaules côté Atlanta. Les Hawks font donc un parcours de “postseason” encore plus décevant que l’année passée, c’est rude. Nous sommes le 18 avril, c’est déjà les vacances en Géorgie.

Quatre joueurs dans le 5 majeur à plus de 20 points, ça ne suffit donc pas aux Hawks pour perdre de moins de 15 points face aux terrifiants Bulls. Il faut dire que les pourcentages sont un peu dégueu-dégueuli-dégueulasses, que Trae Young revient de blessure, que tout le frontcourt est blessé, que Bogdan Bogdanovic n’a pas appris comment défendre en Serbie et que Quin Snyder réfléchissait sûrement déjà à ce qu’il allait bouffer au dîner. Pas de Playoffs pour Atlanta cette saison, donc. En même temps qu’est ce qu’ils y auraient fait ?

Il faut dire que la saison n’était pas non plus du genre à faire rêver. Six victoires en dessous d’un bilan à l’équilibre, fatalement on ne va pas être sur du niveau de jeu Celtics 1986. D’ailleurs, on vous met au défi de nommer quatre équipes plus pourries en défense que les Hawks cette année. Non sans déconner, allez-y, cherchez. Interdit de nommer des équipes de Nationale 1. En face, les Bulls n’étaient pas hyper sexy non plus, mais ils étaient un poil plus épargnés par les blessures, un poil mieux organisés, un poil plus talentueux. En plus, ils disposaient de l’avantage du terrain. Et de Coby White.

Maintenant, c’est le moment de laisser le front office gérer la période à venir. Objectif n°1 : ne pas perdre Trae Young. Encore que… Il faut dire qu’il va être compliqué d’être convaincant en abordant la possibilité de continuer à développer l’équipe des Atlanta Hawks sans passer par un rebuild. Bon courage. Et bonnes vacances !