Pour cette deuxième nuit de play-in tournament cap à l’Est, et cette nuit la NBA a pris l’accent français. Énorme match de Nico Batum face au Heat, les Sixers partent en Playoffs, et nous on vos résume tout ça, et tout le reste !

Les résultats de la nuit :

Sixers – Heat : 105-104 (les stats)

– Heat : 105-104 (les stats) Bulls – Hawks : 131-116 (les stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Le highlight de la nuit :

Ah mais j’avais pas vu ça 😭 pic.twitter.com/q3CPg6nQX0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2024

Le point TTFL du matin :

Pas de TTFL pendant le play-in tournament, de toute façon personne n’aurait pris Nico Batum

Le programme de la nuit prochaine :