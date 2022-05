Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Sixers et Mavs égalisent à 2-2, ça nous fait donc deux Game 5 de folie à ajouter au programme

Encore une nuit de Playoffs bien remplie et ça fait un gros résumé au moment de siroter le café et de déguster les croissants. Sixers et Mavs qui reviennent à 2-2, le réveil de James Harden, la masterclass inutile de Jimmy Butler sans oublier la soirée cauchemardesque de Chris Paul. Allez, on vous raconte tout ça !

# Les résultats de la nuit

Mavericks – Suns : 111-101

Sixers – Heat : 116-108

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

31 points

7 rebonds

9 passes

Moneytime de MALADE

6/10 à trois points Le match le plus important de sa saison, probablement sa meilleure partition sous le maillot des Sixers. James Harden 5 étoiles ce soir. pic.twitter.com/8n3AhEGXUc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

7/35 à trois points pour Miami ce soir. 7/30 à trois points pour Miami au Game 3. Un massacre absolu au tir pour ces deux matchs joués à Philadelphie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

Purée j’ai l’impression d’être en 2018 pas de pandémie mondiale l’équipe de France championne du monde Kawhi sur les terrains de basket les Kings toujours pas en Playoffs quel plaisir de revoir Harden comme ça là — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

HOUSTON HARDEN IN THE BUILDING pic.twitter.com/rlwMxvunEi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

29 points pour Jimmy Butler, il est beaucoup trop fort ce soir. Trouve les bons spots, prend son temps, leadership. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

Le trou du cul en question. Allez ça dégage.pic.twitter.com/NEma1aZRY6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

Oh wow y’a des fans de Dallas qui ont clairement dépassé les limites ce soir… https://t.co/stGrX8co3Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

Mike Brown, nouveau coach des Kings !! https://t.co/QE28tXPnMb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

À Chris Paul de mieux jouer. À Phœnix de montrer qui est la meilleure équipe de la saison 2021-22. On a parlé des Suns qui veulent et doivent gagner le titre cette année ? Bah y’a 2-2 et t’es de retour à la maison sans avoir vraiment le choix. Game 5 monumental pour les Suns. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

Le banc de Dallas a défoncé celui de Phœnix. Le backcourt de Dallas a défoncé celui de Phœnix. Les tirs à trois points de Dallas ont défoncé ceux de Phœnix. Pas à chercher midi à quatorze heures, les Suns peuvent parler arbitrage mais Dallas a mieux joué collectivement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

La sixième faute de Chris Paul.pic.twitter.com/E5oD40nZrA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

Cameron Payne en défense sur Doncic ? BARBECUE CHICKEN. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

