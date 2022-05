Battu une nouvelle fois à Philadelphie, le Heat se retrouve à la case départ avec un Game 5 à la maison qui s’annonce capital. Si les joueurs d’Erik Spoelstra veulent reprendre le lead, il va falloir trouver un peu d’adresse de loin… et vite.

Après un vilain 7/30 à longue distance lors du Game 3, le Heat a repoussé encore les limites cette nuit en shootant à 7/35 du parking (soit 21,5% sur l’ensemble des deux matchs). C’est très clairement insuffisant et, hasard ou coïncidence, ça a abouti à deux défaites. Si on relève ce point en particulier, c’est que ce n’est pas une marque de fabrique en Floride. Savez-vous quelle équipe avait la meilleure adresse lors de la saison régulière ? Bingo, c’est bien Miami avec 37,9% depuis Carrefour. En Playoffs par contre, le Heat fait partie des mauvais élèves pour les tirs primés et ça devient problématique. Si Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Victor Oladipo ne sont pas connus pour carburer de loin, Pat Riley peut compter sur plusieurs garçons pour amener du spacing. Max Strus ? 41% de loin cette saison. P.J. Tucker ? 41%. Kyle Lowry ? Un peu moins de 38%. Même Gabe Vincent peut contribuer efficacement. C’est quand même propre tout ça. Le problème, c’est que les shooteurs du Heat traversent une grosse crise de confiance à longue distance. Cette nuit, les briques se sont succédées et ça a clairement fait défaut à des moments clés, là où le Heat aurait pu faire une différence.

Dans ces conditions, impossible de ne pas s’interroger sur l’absence de Duncan Robinson. Benché à cause de ses limites défensives au profit de Max Strus, l’ailier ronge pour le moment son frein sur le banc et il n’a disputé qu’une minute sur l’ensemble de la série. À 17 millions la saison, ça fait cher le placardisé. Sa sortie de la rotation avait semblé donner plus d’équilibre et de solidité aux floridiens. Avec une adresse en berne et un backcourt qui semble vraiment dans le dur (Lowry n’a toujours pas planté de loin face à Philly, Strus dépasse à peine les 30%), l’idée d’offrir une seconde chance à Duncan Robinson pourrait germer dans l’esprit d’Erik Spoelstra. Avec 37% sur la saison (et 40% en carrière), le Jimmy Neutron de la FTX Arena peut faire beaucoup de bien au Heat. Encore faut-il qu’il trouve la mire et que Philly ne le cible pas en défense mais c’est peut-être un risque à prendre pour espérer retrouver quelques couleurs à longue distance.

Le Heat n’y arrive plus de loin et les joueurs de Sud Plage ne semblent pas capables de toucher une vache dans un couloir actuellement. Simple mauvaise passe ou nécessité de tenter quelques changements ? À Erik Spoelstra de trancher.