Jimmy Butler a sorti l’artillerie lourde au Wells Fargo Center et, une chose est sûre, on ne peut pas le considérer responsable de la défaite du Heat lors de ce Game 4 face aux Sixers. Le basket se joue à plusieurs et si la star de South Beach a été le meilleur joueur sur le parquet cette nuit, c’est bien Philly qui a été l’équipe la plus forte.

Jimmy Butler a été immense mais Miami a été vaincu. Le bougre a maintenu les siens à flot pendant quasiment toute la partie et a terminé meilleur marqueur du match. En plus de scorer, il était littéralement partout sur le parquet. Il termine la partie à 40 points à 13/20 au tir, 6 passes et deux contres. Décisif dès l’entame, il préchauffe dans le deuxième quart-temps où il plante 12 pions sans forcer. Les siens sont menés au moment de rentrer au vestiaire et Butler va encore plus step-up. Il fait parler son leadership et marque 17 points dans le troisième quart-temps, c’est le seul qui répond aux assauts de Philly et il ramène Miami à lui tout seul. Il est tellement en confiance qu’il n’a pas peur d’attaquer Joel Embiid dans le cercle, ni de tirer sur sa tête depuis le parking. Très sérieux sur la ligne des lancers (12/13) et grâce une grosse rigueur défensive, il sauve clairement les meubles et permet à son équipe de ne pas prendre la tempête. Une masterclass dans les règles qui ne sera malheureusement pas synonyme de victoire mais lui n’aura pas volé sa douche.

Attention Miami car Butler vient de sortir l’énorme perf – sa plus grosse dans la série – et son équipe est venue la gâcher. Il avait déjà fait un énorme boulot lors du Game 3… remporté par les Sixers. Mis à part Bam Adebayo qui a été efficace en attaque, ses coéquipiers n’ont pas du tout suivi la cadence. D’abord, le pourcentage du Heat à 3-points est catastrophique. Les mecs ont terminé à 7/35 du parking et Jimmy B a longtemps été l’arbre qui cache la forêt avant de finir à 2/6. Cependant, lui n’a pas rechigné et a fait du gros taf à côté de ça, contrairement à la plupart de ses potes. Victor Oladipo a mis 15 points, mais à 3/9, Tyler Herro en a planté 11 à 4/12, et Kyle Lowry n’a pas fait mieux (il a même fait pire). La troupe d’Erik Spoelstra s’est donc logiquement inclinée face à un James Harden bouillant, notamment dans le money time où il a enchaîné les filoches. Les role players avaient été bien meilleurs lors des matchs à la FTX Arena de Miami et le Heat va avoir besoin d’une plus grande régularité de leur part s’ils ne veulent pas se faire surprendre par les Sixers dans la série. Miami menait 2-0, il y a maintenant 2-2 malgré un Butler on fire. C’est le collectif de cette équipe qui les a placés parmi les mieux armés de la Ligue, alors ce n’est pas du tout le moment de lâcher.

Jimmy Butler peut probablement pas mieux jouer au basketball, que le Heat n’en vienne pas à regretter deux immenses matchs de sa part à Philadelphie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2022

Jimmy Butler a porté Miami sur son dos mais la charge a fini par être trop lourde. Ses coéquipiers ne sont pas parvenus à soutenir leur leader et James Harden a fini par porter le coup fatal dans le money time. Au final, une défaite logique au vu de ce qu’a montré le collectif du Heat, il faudra vite réagir lors du Game 5 parce que les Sixers semblent requinqués.