Vous en avez l’habitude, après une nouvelle nuit de Playoffs c’est l’heure de se retrouver tous ensemble pour parler de ballon orange. On prépare le fauteuil et la tasse : allez, café !

Dans le « Allez, café » de ce lundi matin ? Un grand récap de la 21ème nuit de Playoffs avec une double égalisation : James Harden qui nous fait dans le vintage avec une prestation XXL face au Heat et les Mavs qui recollent aux fesses des Suns. Pendant ce temps-là, Ja Morant nous envoie des nouvelles pas top du côté de Memphis et le meneur pourrait carrément louper le prochain match face aux Warriors. Une nouvelle qui fait grincer bien des dents chez les Grizzlies. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce soir pour la suite des Playoffs !

