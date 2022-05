Faisant partie des trois franchises ne possédant pas de coach avec les Lakers et les Hornets, les Kings ont trouvé leur homme fort. Et ils sont allés le chercher tout près puisqu’il va venir directement de la Baie de San Francisco. Fans de Sacramento, merci d’accueillir Mike Brown !

Alors que le nom de Mark Jackson circulait pas mal du côté de la capitale californienne ces derniers jours, c’est donc l’assistant de Steve Kerr qui va prendre place sur le banc des Kings à partir de la saison prochaine, et ce pour quatre ans si l’on en croit les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un retour au premier plan pour Brown, dans le staff des Warriors depuis 2016 après plusieurs expériences qu’on pourrait qualifier de mitigées en tant que head coach. Il a d’abord surfé sur la vague LeBron James à Cleveland entre 2005 et 2010, remportant un titre de Coach de l’Année au passage. Finalement viré, il a tenté de rebondir chez les Lakers post-Phil Jackson, où il aura tenu seulement une saison et… cinq matchs. Brown est ensuite revenu dans l’Ohio pour la saison 2013-14, à savoir la dernière avant le retour du King à Cleveland, et cela s’est terminé par un nouveau licenciement après seulement une année, Mike laissant sa place à David Blatt. Un enchaînement assez difficile donc pour lui et quoi de mieux que les Warriors version dynastie pour retrouver le sourire ? Dans la Baie, il a pu regoûter aux joies du succès aux côtés de Steve Kerr en apportant notamment son hexpertise défensive. Et désormais, Mike Brown va tenter d’utiliser tout ce qu’il a appris durant sa carrière longue de quasiment 25 ans (13 saisons en tant qu’assistant à Washington, San Antonio sous Gregg Popovich, Indiana et Golden State) pour relever son plus grand challenge : redorer le blason des Kings.

Beaucoup ont tenté, peu ont réussi. L’objectif est assez clair à Sacramento aujourd’hui, à savoir retrouver les Playoffs dès que possible et briser cette terrible streak de 16 campagnes consécutives sans la moindre participation en postseason. Mike Brown peut-il réussir là où Luke Walton (puis Alvin Gentry) a échoué ces dernières saisons ? Seul l’avenir nous le dira mais c’est un sacré défi qu’a choisi l’ancien coach des Cavs et des Lakers.

« Tout d’abord, il aime les gens qui travaillent ici. Il adore la salle. Il pense que c’est une ressource naturelle qui aidera à attirer des joueurs parce que vous possédez toujours un endroit où les fans sont impliqués et où les installations sont superbes. Et il estime que l’équipe a suffisamment de talent pour avoir une chance de devenir une équipe de Playoffs. » – L’agent de Mike Brown, via le Sacramento Bee

Du talent, effectivement il y en a avec notamment le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis. Mais du talent, ce n’est pas vraiment ce qui manquait aux récentes versions des Kings. Il manquait plutôt de la structure, de la régularité et une vraie base défensive, bref autant d’éléments que tentera d’apporter Mike Brown dès son arrivée. Aspect intéressant à signaler et très justement mentionné par sacbee.com, Brown était le coach de l’équipe du Nigeria qui a battu Team USA en prépa des Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier. Un gros coup qui a mis la lumière sur le bon travail réalisé par MB chez les D-Tigers, où il a notamment pu coacher un certain Chimezie Metu (intérieur des Kings). Peut-il créer des surprises similaires au niveau NBA ?

Une fois la campagne de Playoffs des Warriors terminée, Mike Brown va faire ses valises pour prendre la route pendant une heure et demie et se poser à Sacramento. Un nouveau chapitre pour lui, un défi de taille, et on tient clairement à lui souhaiter bonne chance au vu du parcours chaotique de ses (nombreux) prédécesseurs.

