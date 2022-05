Touché au genou lors du Game 3 de samedi à Golden State, Ja Morant avait quitté le Chase Center en boitant. Alors forcément, on pouvait avoir quelques doutes concernant la disponibilité de la superstar de Memphis pour la suite de la série. Et malheureusement, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes.

On a eu la notification d’ESPN en plein pendant le match opposant Dallas à Phoenix dimanche soir : Ja Morant ne devrait pas jouer le Game 4 face aux Warriors à San Francisco. C’est le coach des Grizzlies Taylor Jenkins qui a balancé la news, et forcément c’est l’ensemble de la fanbase de Memphis qui tire la tronche en cette fin de week-end. Pour l’instant, son absence n’a pas été totalement confirmée car Morant serait encore en train de passer des examens par rapport à son genou, mais clairement ça ne sent pas bon. Pour rappel, d’après la version des Grizzlies, la blessure de Ja a été provoquée par Jordan Poole lorsque ce dernier a « attrapé » et « tiré » le genou de Morant dans le quatrième quart-temps. Les plus grands fans de Michael Jordan Piscine assurent que le phénomène de Memphis s’est blessé bien avant cette action-là, comme par exemple en début de deuxième mi-temps sur cette séquence. C’est aujourd’hui impossible d’affirmer à 100% ce qui a provoqué la blessure de Morant et c’est sans doute pour cette raison que la NBA a décidé de ne pas sanctionner Poole, qui réfute évidemment les accusations de blessure intentionnelle et autre dirty play. Aux yeux de la Ligue, c’était un basketball play qui ne mérite aucune sanction malgré le fait qu’il soit potentiellement à l’origine d’une blessure sérieuse.

Can confirm that the league will not be taking any further action involving the Jordan Poole play with Ja Morant that the Grizzlies feel led to Morant's knee injury. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) May 8, 2022

Le coup est évidemment terrible pour Memphis, dans une position bien inconfortable dans cette série contre Golden State. T’es mené 2-1 et tu dois jouer le Game 4 en déplacement, c’est typiquement le genre de scénario où t’as peut-être le plus besoin de ta superstar. Alors certes, les Grizzlies ont montré durant la saison régulière qu’ils pouvaient non seulement s’en sortir sans Ja, mais en plus enchaîner les victoires à un rythme impressionnant. Certes, Dillon Brooks va faire son retour après un match de suspension et le meneur remplaçant Tyus Jones représente plutôt une option solide pour prendre en main la mène. Sauf que là, c’est les Playoffs et c’est Golden State en face, donc ça risque d’être tendax de survivre surtout si Morant rate plus qu’un match, ce qui n’est pas à exclure sachant que son genou droit avait déjà grincé en fin de saison régulière. Ja dans ce début de série face aux Warriors, c’est quand même… 38,3 points de moyenne, avec 6,7 rebonds, 8,3 caviars et 3 interceptions à plus de 50% au tir, 43% du parking et 86% aux lancers-francs. Il était tout simplement sur une autre planète après sa première série compliquée contre Minnesota, enchaînant les actions de folie pour booster sa jeune équipe dans cette confrontation face aux anciens de Golden State. Alors qu’on soit fan de Memphis ou pas, c’est terrible de voir le phénomène être stoppé dans son élan comme ça. Croisons les doigts pour qu’il revienne au plus vite, si possible avant que ça ne soit trop tard.

Probablement pas de Ja Morant lundi soir à Golden State, voilà le genre de nouvelle qui peut plomber même le meilleur jour de la semaine. On gardera évidemment un œil sur le dossier histoire d’avoir la confirmation mais aussi des précisions sur la nature de sa blessure, en espérant que ça ne soit pas trop sérieux.

Source texte : ESPN