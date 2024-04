Les Bulls ont gagné, le Heat a perdu, vous savez ce que ça veut dire. Dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, les deux équipes vont donc s’affronter à Miami pour décrocher l’ultime spot de Playoffs de la Conférence Est pour affronter les Celtics. Bon, c’est pas gagné ça, mais c’est déjà ça de pris.

Après avoir uriné sur ce qu’il restait des pigeons d’Atlanta, c’est le Heat, perdant sur le fil face aux Sixers, qui se dresse sur la route des Taureaux de Chicago. La match-up semble légèrement déséquilibrée en faveur du Heat, mais élément important à garder à l’esprit : Jimmy Butler a eu quelques complications cette nuit, et sa présence en tenue vendredi soir n’est donc pas garantie. Gros coup dur pour le Heat, vraie occasion à saisir pour Chicago. Les Bulls n’ont pas montré que des mauvaises choses contre les Hawks, on peut même dire qu’ils ont dominé la rencontre de la tête et des épaules. Trae Young a été géré (seulement 22 points) et Coby White s’est amusé. Attention le Heat, ces Bulls-là ont un objectif bien en tête.

The @chicagobulls 131-116 victory over the Hawks keeps them in contention for the #8 seed in the East.

Chicago will face the @MiamiHEAT on Friday for a chance at the final East playoff spot. pic.twitter.com/cwmz8uUh4S

— NBA Communications (@NBAPR) April 18, 2024

Sur le papier, le Heat a des armes pour répondre, même en l’absence de Jimmy Butler. Bam Adebayo doit être le meilleur joueur de ce match, pas comme cette nuit contre Joel Embiid. Il y aura Nikola Vucevic à gérer en face, et un ou deux extérieurs capable de scorer à foison sur une rencontre du genre. Si Jimmy est absent, on s’attend aussi à ce que Tyler Herro prenne une dimension encore plus importante au scoring. C’est bien beau d’avoir une chanson à son nom sur l’album de Jack Harlow, maintenant, nous on veut de la perf’ référence en postseason.

Il pourrait bien être très disputé, ce match, en tout cas ici on ne va pas le manquer. Soit tu gagnes, soit tu pars en vacances. Quel concept, n’empêche. Une fois de plus, on devrait avoir du divertissement !