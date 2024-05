Dereck Lively II présent au Game 5 ?

L’absence de Dereck Lively II a beaucoup coûté aux siens dans le Game 4 face aux Timberwolves, puisqu’elle a donné lieu à la première défaite des Mavericks dans ces Finales de Conférence. Malgré le retour de Maxi Kleber, les Mavs n’ont pas réussi à valider le sweep en l’absence de leur rookie. Bonne nouvelle, l’intérieur pourrait effectuer son retour dès le prochain match, d’après Tim MacMahon d’ESPN.

Nouvelle importante côté Mavs : Dereck Lively, qui a beaucoup manqué au Game 4, pourrait revenir au Game 5. https://t.co/sUlq1FQemq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

C’est officiel, Dereck Lively II n’est plus considéré comme out mais comme incertain pour le Game 5 face aux Wolves à 2h30 ce soir. Pour rappel, le bondissant pivot des Mavs avait connu un choc à la nuque, sans pour autant que la gravité de la blessure ne nécessite qu’il passe par le protocole commotion cérébrale. La décision de la participation ou non du pivot au Game 5 à Minny sera quoi qu’il arrive prise ce soir par le staff médical. Une décision à ne pas prendre à la légère, la série n’étant pas encore terminée pour les Mavs, et l’ensemble de la postseason encore moins. Le point positif, c’est que l’état de Lively II ne semble pas inquiétant du tout. On a même vu le joueur échanger avec le nouveau propriétaire des Mavs à l’American Airlines Center par plus tard qu’avant-hier soir.

New Mavs owner Patrick Dumont and family checking in on Dereck Lively II pic.twitter.com/fGKu7YNIBe

— Landon Thomas (@sixfivelando) May 29, 2024

Les Mavericks n’avaient pas démérité dans le Game 4 qui les a vu perdre leur premier match de la série 100 à 105. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns – qui avait blessé Lively II d’un coup de genou dans la nuque – mettaient la défense de Dallas à sac et combinaient pour 54 points. Le chat se permettait même d’étriller l’équipe de Lulu Doncic dans le money time, redonnant espoir aux siens et empêchant les Mavs de s’autoriser quelques précieux jours de repos supplémentaire avant les Finales NBA.

Dereck Lively II ne paye pas forcément de mine du haut de sa première année dans la ligue, mais le grand envoie tout de même 9,7 points, 7,7 rebonds, 2,3 passes et 1 contre de moyenne en presque 21 minutes de moyenne sur cette série. L’intérieur perd peu de ballon (une seule perte de balle au total sur la série) et… il n’a pas manqué le moindre tir ou lancer-franc sur ce qu’il a joué de ses trois matchs face aux Wolves (13/13 aux tirs et 3/3 aux lancers). Le pivot de 2m16 à l’envergure de 2m32 n’est pas de trop pour limiter l’immense frontcourt Jaden McDaniels – Karl Anthony Towns – Rudy Gobert des Wolves.

Wheels up ✈️

📸 @dallasmavs pic.twitter.com/JsYl6l9277

— Dereck Lively II Muse (@DL2Muse) May 30, 2024

Surtout, il complète le quatuor de dunkeurs fous des Mavs avec Daniel Gafford, Derrick Jones Jr. et P.J. Washington, capables à eux quatre de smasher à peu près tout ce qui se présente à proximité de l’arceau et de faire des matchs à plus de 20 dunks en cumulés comme c’est parfois arrivé en saison régulière cette année. Un paradis pour Luka Doncic et Kyrie Irving qui ont un savoir faire pas dégueu quand il s’agit d’envoyer du lob à tout bout de champ.

“Il nous manque beaucoup” – Luka Doncic

Bonne nouvelle pour Jason Kidd, le jeune Dereck a une chance de rejouer pour ses Mavs dès ce soir. Avec un Luka Doncic encore gêné par son corps et questionnable pour ce match, tout renfort de qualité est le bienvenu pour les Mavericks. Rendez-vous ce soir à 2h30 pour assister à un potentiel retour du rim-runner sponsorisé par la fougue de la jeunesse.

Source texte : ESPN