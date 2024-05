Dos au mur, les Wolves sont allés gagner un match au couteau chez les Mavericks (105-100). Minnesota évite le sweep et se donne une chance de relancer la série avec un Game 5 à la maison.

Les stats complètes de ce Game 4, c’est par ici

Les Wolves mordent d’entrée, Dallas laisse passer l’orage.

Ambiance électrique pour ce Game 4 décisif du côté de l’American Airlines Center. Obligés de gagner pour rester en vie dans cette série, les Wolves attaquent le match avec agressivité et envie. La défense est solide et ne laisse personne s’approcher du cercle, la bataille des rebonds est gagnée par Minny, Anthony Edwards attaque la peinture sur demande et enchaine les passages sur la ligne. Tous les ingrédients qui vont bien pour Minnesota.

En face, Dallas est bien trop dépendant de Luka Doncic. Le Slovène a beau sortir quelques actions d’éclat, il ne peut pas tout faire tout seul. Les Wolves jouent avec l’énergie du désespoir et s’envolent au tableau d’affichage. Heureusement pour Dallas, un petit 8-3 en fin de quart-temps permet de sauver les meubles (27-20 pour les Wolves).

Step back jack. pic.twitter.com/TGpTmHVZWb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

Anthony Edwards sorti pour se reposer, Dallas en profite pour grignoter son retard. Le banc texan fait un boulot remarquable autour d’un Kyrie Irving maladroit mais qui joue pour les autres. Le retour de Ant et la montée en puissance de Mike Conley redonnent de l’air aux Wolves mais on sent que Dallas a retrouvé de l’envie et des certitudes dans son jeu.

Les role players commencent à sortir du bois comme Derrick Jones Jr., toujours précieux en défense et qui envoie deux tirs primés du corner à la suite sur des offrandes de Luka Doncic. Non contents de voir les Mavericks revenir fort dans le rétro, les Wolves sont plombés par leur propre agressivité. Pas franchement impressionnant, Karl-Anthony Towns prend une troisième faute stupide et doit rejoindre le banc. Anthony Edwards et Rudy Gobert ne tardent pas à l’imiter. Les Mavs sont de retour dans ce match et sont parvenus à revenir à égalité à la pause (49-49)

Luka chirurgical, une micro hésitation de Mike Conley et la passe laser est envoyée. pic.twitter.com/PX2HH4IOHF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards taille patrons

Le retour des vestiaires semble d’abord favoriser Dallas mais Minnesota revient fort. Karl-Anthony Towns prend une 4ème faute évitable. KAT ne sort pas mais redouble d’agressivité pour mettre les Wolves en tête. Il en prend une 5ème juste après qui le condamne à passer un long moment sur le banc.

Malgré les problèmes de faute, les Wolves tiennent bon. Anthony Edwards assure les affaires courantes en attaque, les role players se relaient bien pour l’assister (bon Kyle Anderson en défense). Avec Kyrie Irving qui n’est toujours pas allumé au shoot, Dallas manque de tranchant en attaque, mais peut dire merci à Jaden Hardy en sortie de banc. Minnesota attaque le money time avec 5 points d’avance.

Le dernier acte est particulièrement savoureux avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Minnesota fait un super boulot pour limiter le scoring de Kyrie Irving et Luka Doncic, les forçant à responsabiliser leurs coéquipiers. Dallas a quelques bons soldats à envoyer au front comme Daniel Gafford, excellent dans la raquette, et un P.J. Washington qui sort enfin la tête de l’eau dans ce money time, mais cela semble trop juste.

En face, Karl-Anthony Towns semble avoir digéré son problème de fautes. Le chat prend feu à longue distance. Il inscrit 10 de ses 25 points dans le dernier quart mais doit laisser ses coéquipiers avant la fin à cause d’une sixième faute. L’important est fait de la part de KAT et Anthony Edwards va assurer la suite avec quelques gros shoots dont il a le secret. Si Ant n’a pas toujours été très adroit ce soir, il a mis les paniers qu’il fallait en fin de match pour faire pencher la balance en faveur des siens.

Le shoot clutch de Ant ! pic.twitter.com/XliOh0h9FG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

En face, Luka Doncic aura tout tenté, même les shoots les plus improbables mais il aura été trop seul. Kyrie Irving, notamment, est passé à côté de son match, perdant un ballon précieux dans la dernière minute alors que les Mavericks pouvaient encore revenir.

LE SHOOT INCROYABLE 3+1 DE LUKA !!! pic.twitter.com/Wb2WKjYX66

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

Minnesota n’est donc pas encore mort et les deux équipes vont retourner dans la région des Lacs pour un Game 5 qui peut totalement relancer la série, même si on rappelle qu’aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a jamais renversé un 0-3 en Playoffs. L’espoir fait vivre les loups et en ce mercredi 29 mai, les loups sont toujours en vie dans ces Playoffs.