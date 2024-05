Wolves – Mavs (108-109) : au bout du suspense, Dallas fait le break !

Au bout du suspense, les Dallas Mavericks remportent le Game 2 de ces Finales de Conférence face aux Minnesota Timberwolves (108-109). Excellent une nouvelle fois, Luka Doncic aura porté les siens avant d’inscrire le game winner qui donne deux victoires d’avance à sa franchise dans cette série. Les Wolves sont au pied du mur.

Pour les stats détaillées de ce Game 2, c’est par ici.

L’agressivité retrouvée des Wolves, Luka Doncic garde les Mavs en vie

Match capital pour les Wolves après la défaite du Game 1. Impossible pour Minnesota de perdre ce soir, sous peine de se retrouver en grand danger. Chris Finch avait annoncé la couleur en recadrant ses hommes au dernier entrainement. Anthony Edwards et ses copains ont visiblement reçu le message 5 sur 5.

Si on oublie une remise en jeu WTF en tout début de match, Minnesota montre une vraie belle agressivité dans le jeu. Les Wolves attaquent le cercle sur demande. Maladroit sur ce début de match, Anthony Edwards va intelligemment chercher ses points sur la ligne, comme Karl-Anthony Towns qui le relaie parfaitement. Dans le sillage d’un bon Rudy Gobert, Minny domine aux rebonds et la paire Mike Conley – Naz Reid fait très mal à longue distance avec une pluie de 3-points.

NAZ REID IS ON FIRE 🔥

12 PTS, 4 3PM… all in the 1st half!

MIN looks to even the series 1-1 on TNT pic.twitter.com/xC2yPnmkQc

— NBA (@NBA) May 25, 2024

Pour Dallas, cette première mi-temps se résume principalement à Luka Doncic. Malgré une douleur au genou réveillée dès la première action du match, le Slovène est partout mais il ne peut pas tout faire tout seul. Sa connexion avec Gafford et Lively est bien précieuse. Kyrie Irving est lui aux abonnés absents..

Dallas reste néanmoins en vie grâce à une fin de mi-temps bien plus sérieuse, tandis que Minnesota voit son attaque balbutier entre maladresse et pertes de balle évitables. +12 Wolves à la pause, c’est bien payé pour les Mavs. Et si un comeback était possible ?

La dynamique semble enfin tourner au retour des vestiaires. Doncic domine encore et toujours, apportant création et scoring à son équipe. En face, Minnesota a toutes les peines du monde à percer une défense de Dallas qui s’est bien adaptée. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, notamment, multiplient les shoots manqués mais n’arrivent plus à aller sur la ligne pour compenser. Dallas se rapproche dangereusement mais Naz Reid, encore lui, est là pour envoyer un gros shoot du parking qui offre un peu d’air à son équipe avant le money time (+7 Minnesota).

Kyrie Irving le réveil, Luka Doncic enterre Minnesota

Ce dernier acte est marqué par la résurrection de Kyrie Irving. Uncle Drew avait vécu trois premiers quart-temps particulièrement compliqués mais il a l’expérience des grands matchs de Playoffs et peut se réveiller à tout instant. Sur ce dernier quart, le meneur All-Star livre un véritable récital. Il inscrit 13 de ses 20 points sur ce seul quatrième quart-temps, délivrant aussi de nombreuses passes décisives pour la paire Gafford – Lively. Les Twin Towers ont réalisé un énorme boulot dans la peinture. Défensivement, ça ferme bien l’accès au cercle, et leur verticalité en attaque est un véritable régal pour des passeurs du calibre de Luka ou Kyrie.

Minnesota est dans le dur mais peut encore dire merci a son héros Naz Reid ! Irréel de loin (7/9 à 3-points), l’intérieur tient les siens dans le match. Anthony Edwards n’arrive toujours pas à scorer mais il a au moins l’agressivité sur cette fin de match pour récupérer quelques points sur la ligne. Les Wolves semblent tenir le bon bout, d’autant que Kyrie Irving lâche plusieurs lancers cruciaux au pire des moments.

C’est sans compter sur la vaillance de ces Mavs qui n’ont rien lâché. Sur une superbe circulation de balle, Kyrie Irving ramène son équipe à 2 points dans le corner. Sur la possession suivante, Minnesota perd un ballon sur un challenge qui va faire parler. (Kyrie fait faute mais les arbitres n’ont pas le droit de retourner la décision à cause d’un point de règlement).

Les Mavs manquent une première cartouche pour passer devant mais les Wolves perdent un nouveau ballon capital, cette fois par le biais d’Anthony Edwards, bien aidé par la très bonne défense de Lively.

Dallas a une nouvelle chance de passer devant. Luka Doncic parvient à switcher pour avoir Rudy Gobert au marquage. Après avoir fait danser Rudy, Luka déclenche un tir du parking qui fait ficelle et transforme le Target Center en cathédrale.

LUKA DONCIC OVER RUDY GOBERT OH MY GOODNESS!!!!! pic.twitter.com/RquMv9YGI8

— Italo Santana (@BulletClubIta) May 25, 2024

Naz Reid aura une dernière opportunité mais son shoot manquera de peu la cible. Les Mavericks l’emportent sur le fil et mettent les Wolves au pied du mur. Minnesota se retrouve mené 0-2 avant de jouer deux matchs à l’extérieur. Il faudra aller en chercher au moins un au Texas pour rester en vie dans cette série.