Wolves : Chris Finch a remis les points sur les i dans une séance vidéo

Menés 1-0 par les Mavs en Finales de Conférence Ouest, les Wolves ont connu un petit retard à l’allumage dans le Game 1. Et le coach Chris Finch ne s’est pas privé pour crier dans l’oreille de ses joueurs avant la deuxième manche de ce soir.

Chris Finch a peut-être besoin de ses béquilles pour marcher, mais il n’a besoin de personne pour remettre les points sur les i quand c’est nécessaire. Et après la défaite du Game 1 à la maison, ça l’était.

L’entraîneur des Wolves a en effet haussé le ton lors d’une séance vidéo jeudi.

“C’était une séance vidéo très difficile. J’ai dit aux gars, ‘Cela faisait longtemps que je n’avais pas été déçu à ce point par votre niveau d’effort. Votre performance, votre attitude, votre application, l’attention portée aux détails, tout cela était absent’. Les Finales de Conférence Ouest ont débuté. Je ne sais pas s’ils étaient au courant. Mais désormais ils le sont.”

Les Wolves sont arrivés jusqu’en Finales de Conférence Ouest grâce notamment à leur intensité défensive et la solidité de leur collectif. Dans le Game 1, on n’a pas senti le même impact de la part de Minnesota, notamment en défense, les Loups se faisant dominer à la surprise générale dans la peinture. S’ils étaient souvent en tête, ils ont été rattrapés par les Mavs qui ont fini par s’imposer 108-105. Est-ce que la fatigue a joué après l’énorme série contre Denver ? Est-ce qu’il y a eu un excès de confiance après la victoire XXL au Game 7 ? Probablement un peu les deux.

“J’ai dit à mes gars, ‘On a un bilan de 3-3 à la maison, et on a sorti des performances similaires après avoir connu du succès. Le manque de maturité peut pointer le bout de son nez de plein de manières différentes, et c’est peut-être le cas ici.” – Chris Finch

Chris Finch fait notamment référence aux deux défaites des Wolves à la maison contre Denver, juste après les deux gros succès de Minnesota sur les terres du champion lors de la série précédente. Cela avait mis les Loups dos au mur (menés 3-2), avant de retrouver la férocité qui les caractérise tant pour aller chercher leur qualif’.

Le coach des Wolves espère évidemment une réaction similaire cette nuit dans le Game 2. Menés 1-0, Anthony Edwards et ses coéquipiers doivent remporter la deuxième manche sous peine de se retrouver dans une situation hyper tendue.

Rendez-vous à 2h30 cette nuit, pour la réaction attendue des Loups !

__________

Source texte : ESPN

Seems like the Wolves had a sobering film session today.

A telling quote from Chris Finch:

"The Western Conference Finals started, I'm not sure if they got the memo. But they got it this afternoon."

Game-2 is tomorrow night at 7:30. pic.twitter.com/DqSYsiIDHn

— Alec Ausmus (@A_TwiceKSTP) May 23, 2024