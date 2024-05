Pour ce premier match de la Finale de la Conférence Ouest entre les Wolves et les Mavericks, ce sont les joueurs de Jason Kidd qui ont eu le momentum le plus à propos. Victoire de 3 points, et premier uppercut texan dans la série !

Ce match aurait pu basculer du côté des Wolves, il ne s’en est pas fallu de beaucoup. Beaucoup de soucis cette nuit pour Minnesota, on va y venir, mais au rayon des satisfactions quelques tirets subsistent. L’apport de Kyle Anderson en première mi-temps, de plus en plus lent mais toujours efficace, la défense en homme à homme de Rudy Gobert, le très gros match offensif de Jaden McDaniels ou l’énergie déployée par Karl-Anthony Towns. Anthony Edwards ? On y viendra plus tard.

Un match assez rondement mené par les Wolves donc, qui avaient d’ailleurs repris les rênes en fin de match, à l’issue d’un énième chassé croisé. Malheureusement pour les tombeurs de Phoenix et Denver, leurs adversaires du soir n’auront eu aucun mal à capitaliser sur leurs forces, à savoir le talent, que dis-je le génie des deux arrières texans, Kyrie Irving et Luka Doncic. 24 pions pour Kyrie en première mi-temps, tout en toucher, la vingtaine pour Luka en deuxième, tout en step-back et ses difficultés, et au final 30 et 33 points pour les deux All-Stars.

Beaucoup trop pour les Loups, d’autant plus que la majorité de ces points sont venus de la raquette, supposée forteresse imprenable. On note ainsi les bons matchs, de nouveau, de Daniel Gafford et Dereck Lively II, un shoot bien clutch de PJ Washington en fin de match, encore, mais côté Minny la réaction demandée au Game 2 sera donc défensive. On attend notamment un Anthony Edwards plus concerné des deux côtés du terrain (19/11/8/2 cette nuit), lui qui a parfois fait chauffer le moteur cette nuit mais qui a fonctionné par flash, pas assez constant dans l’effort.

L’attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres, même en 2024. Dallas s’en sort avec une première victoire avant le Game 2 demain soir, toujours dans le Minnesota, et si les Wolves ne ferment pas leur raquette la série risque de leur sembler bien longue alors qu’elle sera en fait très courte.