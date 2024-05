Cette nuit les Mavs ont frappé un premier coup face aux Wolves, et quelques minutes auparavant la NBA dévoilait ses trois All-NBA Teams pour la saison 2023-24. Moralité, on a encore bien bossé cette nuit. Envoyez le résumé !

Le résultat de la nuit

Wolves – Mavericks : 105-108 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

KARL-ANTHONY TOWNS WITH AUTHORITY 💥

MIN-DAL are trading buckets in Game 1 in the West Finals on TNT#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/uc66Cm17pC

— NBA (@NBA) May 23, 2024

Le point TTFL

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Round #03 | Pick #02

📊 Moyenne des joueurs TTFL de la nuit : 19.82 pts#NBA pic.twitter.com/02TYowUKvj

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 23, 2024

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine