Preuve de la belle saison des deux intérieurs français, Rudy Gobert et Victor Wembanyama ont chacun reçu des votes pour les All-NBA Teams. Une nouvelle page du fameux livre “Destins Croisés”, qui nous narre la saison NBA 2023-24 des deux géants du basket français.

On l’a remarqué tout de suite en balayant les votes : deux Français ont cette saison récupéré quelques voix pour les All-NBA Teams. Deux Français dont on parle beaucoup en ce moment, puisque si Victor Wembanyama a été élu Rookie de l’année à l’unanimité, Rudy Gobert a pour sa part été élu Défenseur de l’année pour la quatrième fois de sa carrière, avec comme dauphin cette saison un certain… Victor Wembanyama. Ça va là-haut ?

🚨 Le détail complet des votes des All-NBA Teams 2023-24 :

Quelques voix pour Rudy Gobert et Victor Wembanyama 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7RYVG5mHjF

Rudy Gobert possède déjà quatre sélections dans des All-NBA Teams (2017, 2019, 2020 et 2021), Victor Wembanyama risque d’en gratter quelques unes, peut-être pas autant que LeBron James néanmoins. En 2024 en tout cas, le basket français se porte bien merci pour lui, surtout en ce qui concerne ce qui culmine à plus de 2m15. Rudy Gobert et Victor Wembanyama qui feront équipe, on le rappelle, lors des Jeux olympiques cet été, et on souhaite bon courage, vraiment, à quiconque voudra s’aventurer vers la raquette des Bleus en juillet et en août.