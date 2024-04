Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama profite de ses derniers instants de la saison, Rudy Gobert prépare ses Playoffs et la G League place deux Français en Finales.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les performances sont tellement gargantuesques chaque soir ou presque qu’on prend déjà Victor Wembanyama pour acquis. Le simple fait d’imaginer de quoi le futur du V est fait nous file la migraine, et il reste en tout cas quatre matchs à l’intérieur des Spurs pour aller chercher une, deux, trois ou quatre dingueries. Puis ce sera l’heure du repos, du ROY, et de la prépa – tout doux – pour les jeux. Quelle année 2024 mes amis…

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21,1 points à 46,3% au tir dont 32,2% du parking et 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,8 passes, 1,3 steal et 3,5 contres en 29,4 minutes

𝐖.𝐄.𝐌.𝐁.𝐘. 👽

23 PTS

15 REB

8 AST

WEMBY 👽 🇫🇷

33 POINTS

18 REBONDS

6 PASSES

7 CONTRES

5x 3PM

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

A quatre matchs de la fin de la saison régulière, Rudy Gobert se rapproche d’un double objectif assez incroyable. 1) Terminer à la première place de l’Ouest et 2) aller chercher un quatrième DPOY, là on est sur une phrase tout à fait all-time. Les Playoffs commencent dans douze jours et avec eux l’un des plus grands défis de la carrière de la Gobe, qui ne peut plus se satisfaire de régulières réussies. Allez Rudy, et si 2024 était TON année ?

Wolves vs Rockets : 12 points à 4/7 au tir et 4/6 aux lancers, 14 rebonds et 2 contres en 35 minutes

Wolves vs Raptors : 11 points à 3/6 au tir et 5/8 aux lancers, 15 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

Wolves @ Suns : 4 points à 2/5 au tir, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 29 minutes

Wolves @ Lakers : 18 points à 9/13 au tir, 16 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,6 points à 65,2% au tir et 63,6% aux lancers, 12,8 rebonds, 1,3 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,9 minutes

🇫🇷 Rudy & les @Timberwolves font tomber les Rockets !

12 POINTS

14 REBONDS

2 CONTRES

Rudy Gobert 🇫🇷 face aux Raptors cette nuit !

11 POINTS

15 REBONDS

3 AST

1 STL

2 BLK

RUDYYYY 🇫🇷 🫡

18 POINTS

16 REBONDS

3 AST / 2 STL / 1 BLK

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Les Sixers sont à la lutte pour une place en Playoffs, et ils joueront au minimum un tour de play-in la semaine prochaine. Si Joel Embiid est revenu et si Tyrese Maxey cartonne deux matchs sur trois, Nico reste le baromètre de l’équipe et a même su se rendre très clutch cette semaine. Les Playoffs ça le connait, le capi des Bleus n’en est pas à son premier mois d’avril sous tension et Nick Nurse se réjouit probablement de pouvoir compter sur son vétéran. A suivre, mais attention Nico, ne laisse pas trop de force dans la bataille, t’as des JO à jouer cet été et, de toute façon, on sait que les Sixers ne passent jamais plus de deux tours.

Sixers vs Thunder : 7 points à 3/6 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 30 minutes

Sixers @ Heat : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds, 7 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Sixers @ Grizzlies : 9 points à 3/5 du parking et 3 rebonds en 21 minutes

Sixers @ Spurs : 9 points à 3/7 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 3 steals en 46 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 46,6% au tir dont 40,6% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 25,1 minutes

Cette séquence de Nico 😤😤😤

Nico Batum 🇫🇷

9 POINTS

3x 3PM

SIXERS WIN !

🇫🇷 Nico’ Batum vainqueurs avec les 76ers !

9 POINTS

7 REBONDS

2 AST / 3 STL

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Prochain objectif Paris 2024, c’est Monsieur Collet qui décidera.

Wizards vs Bucks : DNP

Wizards vs Lakers : DNP

Wizards vs Blazers : DNP

Wizards @ Raptors : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Vivement la fin de saison pour Evan Fournier, une saison 2023-24 qui ne restera décidément pas dans les annales pour le futur maire de Charenton, en NBA tout du moins.

Pistons vs Grizzlies : 5 points à 2/8 au tir dont 1/5 du parking, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Pistons @ Hawks : 0 point à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 15 minutes

Pistons @ Grizzlies : 3 minutes de jeu

Pistons @ Nets : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,3 points à 33,7% au tir au tir dont 25,9% du parking et 82,8% aux lancers, 1,8 rebond, 1,5 passe, 1 steal et 0,1 contre en 17,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Le gamin collectionne les entrées dans le cinq de départ et accumule confiance et expérience. Il aura fallu attendre le 8 avril pour trouver du positif à la saison des Blazers.

Blazers @ Magic : 11 points à 4/11 au tir dont 3/6 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 31 minutes

Blazers @ Hornets : 4 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 35 minutes

Blazers @ Wizards : 3 points à 1/8 au tir dont 1/5 du parking, 7 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Blazers @ Celtics : 9 points à 3/8 au tir dont 3/6 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,6 points à 35,8% au tir dont 38,5% du parking et 81% aux lancers, 2,1 rebonds, 1,4 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 13,9 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

🇫🇷 Rayan Rupert enchaine les titularisations avec les @trailblazers !

9 POINTS

3 REB / 1 AST / 1 STL

3x 3PM

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Quelques miettes récupérées en NBA maintenant que la saison de G League est terminée. Mais on sent globalement que Sidy n’est pas la priorité du staff des Spurs niveau développement.

Spurs @ Nuggets : 1 rebond en 5 minutes

Spurs @ Pelicans : 0/1 du parking en 6 minutes

Spurs vs Sixers : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,8 point à 14,3% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 0,9 rebond et 0,4 steal en 5,4 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 44,3% au tir dont 24,3% du parking et 63,6% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 29,3 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il jouera donc à partir de demain soir (mardi 9) la finale de NBA G League, face aux Maine Celtics. A défaut d’avoir percé avec le groupe du Thunder c’est tout de même une belle expérience à prendre, et pourquoi pas un peu de lumière aux yeux de quelques GM de la Grande Ligue. Peu de chance de voir Ousmane en Playoffs alors on prend ce qu’il y a à prendre.

Thunder @ Sixers : DNP

Thunder @ Celtics : DNP

Thunder @ Pacers : DNP

Thunder @ Hornets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

En G League :

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,3 points à 48,3% au tir dont 30,1% du parking et 70,2% aux lancers, 7,7 rebonds, 6 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 31,8 minutes

The Frenchmen connect for a lob on the opening possession! 😤

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Lui aussi cartonne à l’étage inférieur et peut ajouter cette semaine un trophée à son palmarès. Ce serait mérité vu les carnages qu’il a fait depuis deux mois dans les raquettes de G League, et qu’il en profite car dans un mois et pour quelques temps logiquement, il ne sera plus… le Sarr en haut de l’affiche. Et si une équipe NBA veut réunir Alexandre et Olivier Sarr l’année prochaine, qu’elle ne se prive pas, c’est pas les Gasol mais c’est pas pire que les frères Plumlee.

Thunder @ Sixers : DNP

Thunder @ Celtics : DNP

Thunder @ Pacers : DNP

Thunder @ Hornets : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 14,3 points à 54,1% au tir dont 33,3% du parking et 77,8% aux lancers, 13,3 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 27,9 minutes

# Moussa Dia baté (Los Angeles Clippers)

Pas de nouvelles bonne nouvelles, mais à vrai dire on dit surtout ça pour se rassurer.

Clippers @ Kings : DNP

Clippers vs Nuggets : DNP

Clippers vs Jazz : DNP

Clippers vs Cavs : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

# Theo Maledon (Sioux Falls Skyforce)

Il a disputé la semaine dernière les Playoffs de G League mais il a buté sur deux autres Français. Saison terminée pour Théo, à qui l’on souhaite de retrouver un défi à hauteur de son talent.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

En G League :

Sioux Falls Skyforce vs Oklahoma City Blue : 11 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 2/3 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals en 18 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes (-)

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes