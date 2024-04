Il y avait le Bleu de Bresse, ou encore le Bleu d’Auvergne. Sur le podium des Bleus préférés des Français vient de débarquer le Bleu d’Oklahoma City, tout frais qualifié pour les Finales de Conférence de la G League. C’est malin maintenant, on a la dalle.

Cette nuit de NBA fut dense (12 matchs), d’autant plus avec les deux matchs du Final Four de NCAA chez les filles. Dans un monde parallèle ? La NBA G League nous offrait ses deux dernières demi-finales de Conférence, merci du cadeau, et ce que l’on doit retenir ce matin c’est surtout que deux Français disputeront cette année les Finales de Conf à l’Ouest.

That WCF mood 😤#NBAGLeaguePlayoffs | #OKCBlue pic.twitter.com/AVLEcBLVhJ

— OKC BLUE (@okcblue) April 6, 2024



Les Long Island Nets avaient battu le Magic d’Osceola du MVP Mac McClung, pour rejoindre les Maine Celtics et les Stockton Kings en finale de conf. Le dernier spot se disputait donc ensuite entre le Blue d’Oklahoma City d’Ousmane Dieng et Olivier Sarr et la Skyforce de Sioux Falls de Théo Maledon. Théo était blessé récemment mais il a finalement joué (11 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals), mais ce sont bien les deux Frenchies du Bleu qui s’en sont sortis avec la win. Ous a dévissé (1/10) mais il a contribué comme à son habitude (7 rebonds et 7 passes), Olive a cartonné comme souvent depuis plusieurs semaines (20 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres), et le Blue ira donc défier les Kings de Stanley Johnson dimanche soir en FDC, sur un match sec !