Course aux Playoffs 2024 : les Lakers rattrapent les Kings, le Magic se casse les dents

Le mois d’avril est là, avec son heure d’été qui rend la vie plus belle… Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 124-115 (stats)

– Magic : 124-115 (stats) Pacers – Thunder : 126-112 (stats)

– Thunder : 126-112 (stats) Wizards – Blazers : 102-108 (stats)

: 102-108 (stats) Celtics – Kings : 101-100 (stats)

– Kings : 101-100 (stats) Bulls – Knicks : 108-100 (stats)

– Knicks : 108-100 (stats) Rockets – Heat : 104-119 (stats)

: 104-119 (stats) Grizzlies – Pistons : 108-90 (stats)

– Pistons : 108-90 (stats) Bucks – Raptors : 111-117 (stats)

: 111-117 (stats) Pelicans – Spurs : 109-111 (stats)

: 109-111 (stats) Mavs – Warriors : 108-106 (stats)

– Warriors : 108-106 (stats) Suns – Wolves : 97-87 (stats)

– Wolves : 97-87 (stats) Clippers – Jazz : 131-102 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Suns, Mavs, Clippers, Heat, Pacers, Warriors

Que des équipes victorieuses ici, hormis les Warriors. Les Suns ont pris un succès important contre les Wolves, acquis sans trop forcer, bénef’. Cela leur permet de faire coup double puisque les Pelicans ont perdu et sont donc à un match de retard à l’Ouest. Phoenix est ce matin seul 6e ! Les Mavericks et Clippers continuent de tracer leur route, Dallas a toujours une victoire d’avance sur les Suns. Il ne faut donc pas faiblir. Pourquoi les Warriors sont considérés comme “gagnants” alors qu’ils ont perdu ? Rendez-vous au passage sur les Rockets.

À l’Est, les Pacers et le Heat maintiennent le cap, Miami compte un match d’avance sur Philadelphie, et un match en retard niveau calendrier qui permettrait d’égaler Indiana en cas de victoire.

Mauvaise opération du jour : Rockets, Kings, Knicks, Magic, Wolves, Pelicans

Les Rockets n’ont plus le droit à l’erreur, et sont quasiment condamnés même en gagnant ! S’ils perdent, ou si les Warriors gagnent leur prochain match, c’est terminé pour Houston. C’est pour cela que Golden State réalise une bonne opération ce soir. Stephen Curry et sa bande ont 9 doigts de pieds en Play-in ! Les Kings ont eux perdu à Boston, et ils sont désormais à égalité avec les Lakers au classement. Ils restent en tête grâce au tie-breaker, mais ne sont plus à l’abri. Il faut tout gagner désormais !

Les Wolves et le Thunder ont perdu, les Nuggets ont une balle pour reprendre le trône de l’Ouest. Les Pelicans lâchent un match absolument pas prévu face aux Spurs, ça fout le bazar dans leurs plans, car ils ne sont plus dans le top 6 ! À l’Est, le Magic et les Knicks lâchent du terrain sur les Cavaliers qui jouent ce soir, et qui pourraient triompher au classement en cas de victoire ce soir à Los Angeles.

Les affiches de la nuit prochaine

21h30 : Lakers – Cavaliers

1h : Nets – Pistons

2h : Grizzlies – Sixers

3h : Nuggets – Hawks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Sixers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Sixers

Cavs – Pacers

Magic – Knicks

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Wolves – Pels, Kings, Lakers ou Warriors

Nuggets – Pelicans ou Kings

Thunder – Suns

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Pelicans – Kings et Lakers – Warriors