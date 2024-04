C’est le grand jour pour Ousmane Dieng et Olivier Sarr : le duo français du Blue d’OKC a un play-in à jouer dès ce soir pour le début de la postseason de G League. Pour Théo Maledon, Playoffs il y aura si sa blessure est soignée à temps.

Les Playoffs de G League, c’est donc ce soir que ça commence. Dans la réserve de la NBA, on ne se prend pas la tête. Les deux premières équipes de la Conférence sont qualifiés d’office pour les demi-finales, qui sont jouées en un seul match. Les troisièmes et sixièmes places s’affrontent, ainsi que les quatrièmes et cinquièmes, dans un play-In en un seul match qui détermine l’adversaire des premiers et seconds dans les demi-finales. Les Finale, quant à elles, se jouent au meilleur des trois matchs : pas de perte de temps.

Côté Français, on ne reverra plus Sidy Cissoko (septième seed), Rayan Rupert (dixième seed), Moussa Diabaté (treizième seed) et Malcolm Cazalon (quinzième seed), leurs équipes n’ayant pas fait le cut.

Il nous reste donc Théo Maledon dont le Sioux Falls Skyforce est qualifié d’office en demi-finale, faisant office de deuxième seed à l’Est. Malheureusement pour Théo, il reste sur trois matchs de suite sans jouer, la faute à une blessure. Si le rétablissement est rapide, on pourrait voir Maledon avoir des minutes sur cette fin de saison. Pour le Oklahoma City Blue d’Ousmane Dieng et Olivier Sarr par contre, c’est play-in ce soir. Les deux Français sortent d’une performance monstre face aux champions de G League en titre puisque les deux avaient combiné 40 points et 24 rebonds.

A huge double-double from Olivier Sarr and a near triple-double from Ousmane Dieng led the @okcblue to a 26-point win in the season finale! With today’s victory, OKC has clinched a home playoff game in the first round.

⚡️ Dieng: 19 PTS, 8 REB, 9 AST

⚡️ Waters III: 15 PTS, 7 REB pic.twitter.com/lMxn0whg8a

— NBA G League (@nbagleague) March 31, 2024

Le rendez-vous est pris ce soir face aux Rio Grande Valley Vipers, histoire d’aller chercher un vrai spot en Playoffs pour le binôme tricolore d’OKC. L’horaire c’est 2h30, pour voir le grand frère d’Alexandre gober 31 rebonds en direct à la télé !