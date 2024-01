Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont encore assuré en G League

En G League depuis une semaine, Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont assuré cette nuit avec l’Oklahoma City Blue malgré la défaite de la franchise affiliée au Thunder contre les South Bay Lakers. De bon augure pour nos Frenchies qui enchaînent les bons matchs et peuvent prétendre à revenir en NBA.

Pendant que le Thunder assurait contre les Celtics, le main event aux Stazounis (non) était bien le match du Blue qui jouait contre les South Bay Lakers. Nos deux Frenchies, Ousmane Dieng et Olivier Sarr, ont été très bons. Pour Ousmane, ce n’est plus une surprise tant il assure statistiquement en G League à chacun de ses passages et après avoir planté 25 points lors de son dernier match, il enchaîne avec une autre bonne performance : 20 points à 7-17 au tir, 7 rebonds et 2 passes. L’ailier français est à un moment très important de sa carrière, il est très bon en G League mais n’arrive pas à faire son trou définitif en NBA. Pourtant, Mark Daigneault l’avait rappelé pour six matchs consécutifs en décembre et le français a déjà joué 18 matchs cette saison avec le Thunder. Il manque un dernier step à passer pour rentrer définitivement dans la Grande Ligue et ses performances en G League jouent pour lui.

Olivier Sarr a lui aussi été excellent dans la raquette avec 13 points (5-9 au tir), 12 rebonds et 3 contres et un +/- de +10. Le natif de Niort est moins en vue que son compère depuis le début de saison avec 8 matchs joués en NBA et très peu de temps de jeu à chaque fois. Sur ce match il aura eu le mérite de dominer et de nous offrir de beaux highlights.

Protecting the paint 😤 pic.twitter.com/RSgQiz36eI

— OKC BLUE (@okcblue) January 2, 2024

Heads 🆙, @sarr_olivier coming through pic.twitter.com/YJgKlB6oo4

— OKC BLUE (@okcblue) January 2, 2024

De beaux espoirs donc mais la forme actuelle de l’équipe de SGA, qui reste sur 5 victoires consécutives, ne joue pas en la faveur des français et on voit mal Mark Daigneault les rappeler alors que tout va pour le mieux. Pourtant, Ousmane Dieng a un profil de grand ball handler polyvalent que le coach américain apprécie puisqu’il n’y a quasiment que ça dans son effectif. Après un match référence avec l’équipe une en décembre, il avait félicité Ousmane pour son implication et sa progression en G League, de quoi espérer qu’il s’en rappelle. De son côté, Olivier Sarr a un profil plus rare et recherché dans l’Oklahoma… mais il faudra continuer de ronger son frein en attendant le coup de foudre du coaching staff du Thunder.

Nouvelles belles performances en G League pour nos jeunes français qui continuent de prouver qu’ils ont le niveau pour s’asseoir sur un banc de NBA. Il faudra toutefois faire encore plus, et tout ne dépend malheureusement pas que de leur volonté même s’ils en ont dans le buffet.

Source : OKC Thunder Wire