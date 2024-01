Nous voilà désormais en 2024 et chez TrashTalk, on a décidé de pondre une petite liste pour l’occasion. Non pas des bonnes résolutions comme stopper la clope, diminuer les raclettes et aller plus souvent à la salle mais plutôt un ensemble de vœux autour du ballon orange qu’on espère voir devenir réalité cette année. De la NBA aux Jeux Olympiques en passant par l’Hexagone, petit tour d’horizon.

Pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour deviner pourquoi 24 lignes dans cette liste et on a tenté de brasser large sans partir dans tous les sens non plus mais en allant à l’essentiel. Un peu (beaucoup) de chauvinisme, certaines idées qui ont (soyons honnêtes) peu de chances de se réaliser mais tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir alors on les gratte sur du papier pour vous partager tout ça.

Liste des 24 vœux pour 2024

Un scénario fou à la trade deadline, que le Woj et Shams en aient pour leur argent et nous aussi

Un All-Star Game 2024 pas claqué au sol (pour changer)

Un Concours de Dunks avec Ja Morant, Anthony Edwards, Shaedon Sharpe et Mac McClung

Des Français qui peuvent montrer de quel bois ils sont fait avec de vraies minutes dans la rotation

Un trade pour Evan Fournier et vite

Un meneur vétéran aux Spurs

Ja Morant qui fait pas l’idiot sur les réseaux et Zion Williamson qui se prend en main

Des sourires sur les visages des fans des Pistons

Un gros record NBA qui tombe (les 30 passes de Scott Skiles pour Tyrese Haliburton ?)

La balle dans les mains de Bilal Coulibaly aux Wizards

Fin des techniques pour un flex, un regard ou un panneau tenu trop longtemps après un dunk…

Un grand blessé qui revient au top pour nous donner le smile (Isaac, Simmons, Lonzo Ball ?)

Une équipe qui crée la surprise en Playoffs (ex : Miami 2023)

Un célèbre non-bagué (Paul, Harden, Westbrook, Lillard) qui va enfin à la bijouterie

La création de nouvelles rivalités et des grands moments de Trashtalking

Des courses au ROY et au MVP serrées jusqu’au bout

Victor Wembanyama premier Rookie de l’Année français (bah oui forcément hein)

Des clubs français qui vont loin en Coupe d’Europe (Monaco, Paris Basket, Bourg et Cholet)

Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher qui font le doublé à la Draft NBA 2024

Bronny James en bonne santé et à la Draft pour jouer avec son père

Team USA qui envoie sa meilleure équipe aux JO depuis 15 ans.

Les Équipes de France qui vont chercher des médailles dans toutes les compétitions (3×3 et 5×5, garçons comme filles)

Profiter de la génération LeBron, Steph et KD encore au top

L’annonce de la création de deux nouvelles franchises dont une à Seattle pour ressusciter les Sonics.

Voilà pour nous, mais libre à vous de rajouter ce que vous voulez ou nous partager vos propres listes autour du ballon orange pour 2024. Rendez-vous en décembre prochain pour voir si la boule de cristal avait fonctionné (ou pas).