Cela faisait un petit moment que Ousmane Dieng n’avait pas évolué en NBA et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français a soigné son retour. 18 points à 6/7 au tir avec la victoire en prime, merci, au revoir.

Face au Jazz, Ousmane Dieng a vécu un lundi au soleil. Le Français a réalisé son meilleur match de la saison avec 18 points, 3 rebonds et 3 passes décisives à 6/7 au tir dont 3/4 derrière l’arc (et 3/4 au pénaltoche). Il a ainsi activement participé à la victoire de son équipe sur le score de 134 à 120.

Ousmane Dieng in the win over Utah:

18 PTS

6/7 FG

3/4 3PT

3/4 FT

Best game of the season so far for the talented 20-year-old#ThunderUp pic.twitter.com/5eR1OOQQvU

— Brett Usher (@UsherNBA) December 12, 2023

Le Tricolore a fait une entrée en fanfare, avec 12 points en 3 minutes. Il a directement trouvé de l’adresse à longue distance tout en s’offrant des paniers faciles grâce à de bonnes coupes. La partition fût parfaite de A à Z, réglée comme du papier à musique.

Ousmane Dieng n’avait pas joué en NBA depuis un mois jour pour jour et tournait, avant cette rencontre, à 3 points de moyenne cette saison. Néanmoins, son passage en G League avait été très positif, notamment grâce à sa très belle performance face au Birmingham Squadron.

L’objectif pour le Français est désormais de parvenir à répéter ce genre de performances régulièrement afin de s’offrir un vrai rôle dans la rotation du Thunder. Sam Presti compte en tout cas sur lui après l’avoir drafté en onzième position il y a un petit peu plus d’un an.

Chef d’orchestre face au Jazz, Ousmane Dieng a mené la défense de Utah à la baguette et doit désormais devenir un ténor en NBA. Une chose est sûre, les fans français sont derrière lui et se raviront de chaque belle performance du maestro. Allons enfant de la batterie.