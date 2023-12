Cette nuit les Spurs affrontaient les Rockets pour un derby texan qui s’annonçait – pourquoi pas – un peu intéressant. Cette nuit les Spurs ont été mauvais, ils ont été nuls, parfois, souvent, et ils ont donc perdu leur 17è match de suite, record de la honte battu pour la franchise texane…

Si vous êtes fans des Spurs et que vous avez survécu au match de la nuit, sachez que vous êtes quelqu’un de très solide.

La disparition hier de Pascal Periz n’est pas la seule mauvaise nouvelle de la journée pour les esthètes, pour les amoureux de ce qui est “beau”. Rapprochement avec l’actu un peu capillotracté il est vrai, mais l’envie était là de rendre hommage à l’artiste, bref, passons.

Les Spurs l’ont fait.

1️⃣7️⃣ défaites consécutives.

Nouveau record all time de franchise.

Dans l’histoire de San Antonio, aucune équipe n’a proposé de série de défaites aussi longue. pic.twitter.com/fiX2w92but

Le pire avec cette histoire de 17 défaites de suite ? C’est que le contenu est encore plus moche que le contenant. Et que cette série 1) sera à jamais liée à l’arrivée de Victor Wembanyama et 2) que cette série… n’est pas finie. Elle n’est pas finie car tant que les Spurs ne proposeront rien de plus en terme de jeu, en terme de collectif, d’intelligence offensive… rien n’ira mieux à San Antonio.

Je pense que vous ne vous rendez pas compte.

Les Spurs ont tiré à 5/41 à trois points.

5 SUR 41.

ILS ONT SHOOTÉ À 36% AU TIR, À 12% À TROIS POINTS ET 68% AUX LANCERS 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

C’EST UN MIRACLE D’AVOIR ENCORE LA VUE https://t.co/d7shcOgsf5

On parlait il y a quelques minutes de la nullité des Pistons ou même de celle des Wizards, mais alors au niveau des Spurs on n’est pas mal non plus. Victor Wembanyama est utilisé comme pivot depuis deux matchs seulement et fait ce qu’il peut, les soucis de l’équipe se situant plutôt à la mène, à la base de l’attaque, à la rampe de lancement. Gregg Popovich semble dépassé, le projet Sochan bat de l’aile, Zach Collins rend fou, le talent des jeunes (Vassell, Johnson…) n’est pas optimisé et la défense (excepté cette nuit) est catastrophique. Un point positif ? Victor dans la brume (encore 15 points, 18 rebonds et 5 contres cette nuit), mais c’est vraiment sa taille qui fait qu’il dépasse…

Les prochains matchs des Spurs, faites vos jeux

Comme pour les Pistons, c’est un match face au… Jazz qui permettra – peut-être – aux Spurs d’enrayer leur terrible dynamique. D’ici-là les Lakers (deux fois), les Pels, les Bucks, les Mavs et même les Bulls semblent avoir les moyens de battre San Antonio (mdr), et jusqu’à Noël les Texans pourraient bien voir leur série poussée jusqu’à 22 ou 23 défaites. Disgrâce infâme, inonde mon âme, je déclenche une tempête, à chaque fois que j’allume le League Pass.