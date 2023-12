Joel Embiid est un immense joueur de basket-ball contre 28 franchises NBA, et il est le GOAT contre les Wizards. Cette nuit, le pivot a une nouvelle fois démoli la raquette de Washington. La maison blanche sera bientôt sienne.

Dans la gifle monstrueuse infligée cette nuit aux Wizards, Joel Embiid a brillé. En 29 minutes sur le parquet, le pivot camerounais a inscrit 34 points à 14/20 au tir, capté 10 rebonds et distribué 6 passes décisives. Des moyennes presque basses pour lui face à la franchise de la capitale.

Il y a six jours par exemple, Joel Embiid avait marqué 50 points contre Washington. Le 6 novembre dernier ? 48.

Il faut dire que la raquette n’est pas forcément le point fort des Wizards (s’ils en ont un). Daniel Gafford est combatif et est un excellent contreur, mais il a la fâcheuse tendance à collectionner les fautes et n’a pas la force physique nécessaire pour pouvoir embêter le monstre de Philadelphie. Cette nuit, il n’était même pas présent et la mission d’arrêter Joel Embiid a été confiée à Mike Muscala et Danilo Gallinari… ceci explique certainement cela.

Mais l’amour de Joel Embiid pour Washington ne date pas que de cette année. La saison dernière, le pivot a affronté les rouges et bleu à deux reprises et leur a envoyé 34 puis 48 points dans les dents.

En carrière, le Camerounais a disputé 21 matchs face à la franchise de la capitale. En moyenne, il tourne contre eux à 30,5 points, 11,9 rebonds et 3,3 passes décisives. Des chiffres qui prennent en compte les matchs disputés même en tout début de carrière lorsque le pivot n’était pas encore, chaque saison, un prétendant au titre de MVP.

La prochaine et dernière rencontre entre les deux équipes cette saison aura lieu le 10 février. Quatre jours avant la Saint-Valentin, Joel Embiid aura à nouveau rendez-vous avec la franchise qu’il aime, et vous connaissez déjà la suite.

Source texte : Statmuse