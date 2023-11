Joel Embiid est sorti de sa boîte face aux Wizards. Auteur d’un excellent début de saison, le pivot n’avais toutefois pas encore explosé les compteurs au scoring. C’est désormais chose faite puisque dans la victoire des Sixers face aux Wizards 146-128 et pour fêter les grands débuts de son compatriote Nicolas Batum avec son nouveau maillot, le MVP en titre n’a eu besoin que de 30 minutes pour mettre le feu au boxscore.

30 minutes, le temps d’une mi-temps de handball où bien d’une bonne sieste. Mais, en ce lundi soir, c’est le temps que Joel Embiid a mis pour massacrer la raquette de Washington. 48 points, 10 rebonds et 6 passes décisives à 17/25 au tir et 14/14 aux lancers-francs, c’est QUEL genre de massacre express ça.

Contre une équipe pas forcément réputée pour sa défense en ce début de saison, le futur pivot de Team USA s’est régalé. Auteur d’une première mi-temps sérieuse (19 points), Joel Embiid a permis à son équipe de rentrer au vestiaire avec un matelas de 17 unités d’avance. Un lundi tranquille au travail qui ne laissait pas forcément présager de l’explosion du pivot dans le troisième quart-temps.

“Personne dans le stade n’est en mesure d’arrêter Joel Embiid, même pas Mike Muscala.”

Cette phrase prononcée par le commentateur des Philadelphia Sixers à la fin du troisième acte est une explication parfaite de ce qu’il s’est passé… et de pourquoi c’est arrivé. Moose et Daniel Gafford ont en effet joué à un jeu lors de ces 12 minutes : qui défendra le plus mal le MVP. Embiid a eu une quantité astronomique de tirs à mi-distance ouverts et ne s’est pas fait prier. Le Camerounais a battu son record en carrière en inscrivant 29 points en un quart-temps, à 10/10 au tir. Beaucoup de mi-distance donc, mais aussi des and-ones à tour de bras et des lancers-francs provoqués à gogo, la spéciale, en mieux.

48 points

11 rebonds

6 passes

1 contre

1 interception

17/25 au tir

14/14 aux lancers

En ayant joué ZÉRO MINUTE dans le quatrième quart temps.

Joel Embiid a démonté les Wizards. pic.twitter.com/H17L3XWlhZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Une période néanmoins remportée “seulement” 45 à 40 par Philadelphie, ce qui donne une bonne idée de la qualité défensive pratiquée par les deux équipes au retour du vestiaire. Toujours est-il qu’avec 22 points d’avance, le trou était fait et Nick Nurse n’a pas daigné relancer sa superstar sur le parquet dans le dernier quart-temps, trop peur sans doute qu’il atteigne les 70 points.

Joel Embiid was LOCKED IN tonight for the @sixers win at home!

🔥48 PTS

🔥11 REB

🔥6 AST pic.twitter.com/Z1cN9VQq71

— NBA (@NBA) November 7, 2023

Les Sixers ont remporté cinq de leurs six premiers matchs cette saison et après que Tyrese Maxey ait été élu joueur de la première semaine de la Conférence Ouest, son coéquipier se place, avec cette performance, dans la course à cette même récompense cette semaine. Tout va bien à Philly !