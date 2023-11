Qui dit grande occasion dit joli costume, et qui dit première de James Harden avec les Clippers dit focus obligatoire. On a sorti le microscope, c’est parti pour l’analyse du match du barbu, action par action !

Les stats maison de cette grande première californienne c’est juste ici !

Premier quart-temps

Prend une pose “pause caca” à l’entre-deux, fallait vraiment débuter par ça

Défense sur Quentin Grimes, les Clippers changent sur tous les écrans, Harden présent pour gêner Brunson

Presque passe décisive pour Ivica Zubac

Rebond défensif

Passe décisive pour Ivica Zubac, la relation existe

Très bonne présence défensive, récupère la balle après une quasi interception

Seven Nation Army dans l’orgue du Madison, stylé

Rebond défensif

Position de shoot mais décale Russell Westbrook dans le corner, passe dé

Nouvelle relation sur pick and roll avec Zubac

Sort à 5,17, remplacé par Bones Hyland

Rentre à 2,29 à la place de Russell Westbrook

Rebond défensif

Provoque une faute offensive (écran mobile) de Jalen Brunson

Faute sur un RJ Barrett lancé à pleine vitesse en transition

Les stats après un quart-temps : 3 rebonds et 2 passes en 9 minutes, pas de tir tenté

Quand t’actives l’option « forcer transfert » en 2019. pic.twitter.com/7kbY5U4lCA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

pic.twitter.com/9dQypMYtFA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Un classique : James Harden + un pivot qui roule. pic.twitter.com/6YqHH6otUs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Deuxième quart-temps

Premier tir en tant que Clipper, contré par Donte DiVincenzo

Même endroit, même tir, même défenseur, mais ficelle, ses deux premiers points !

Défense passive sur une attaque de cercle de Manu Quickley

Pick and roll tenté avec Mason Plumlee, qui comme chacun le sait n’a pas de main

Deux points dans un fauteuil à mi-distance, faut pas sauter sur les feintes les gars !

Premier shoot à 3-points réussi, sur la tête de R.J. Barrett

Cherche un peu trop la faute

Sort à 7,32, remplacé par Norman Powell

Rentre à 2,32 à la place de Norman Powell

Stepback sur Quentin Grimes. Létal.

Passe décisive pour Norman Powell

Les stats à la mi-temps : 9 points à 4/5 au tir dont 1/1 du parking , 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 15 minutes

Le premier panier de James Harden avec le maillot des Clippers pic.twitter.com/yk1Oy7lmsH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Harden hits from deep for his first triple of the evening 🎯

Knicks-Clippers | Live on the NBA App

📲: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/607YIHX5ln

— NBA (@NBA) November 7, 2023

Harden on the stepback. Trademark 🔥

Knicks-Clippers | Live on the NBA App

📲: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/xwUHhnW0Dr

— NBA (@NBA) November 7, 2023

Troisième quart-temps

Bon contest défensif sur R.J. Barrett

Faute sur Jalen Brunson, la guerre des gauchers

Passe un peu compliquée pour Ivica Zubac, qui n’est pas Victor Wembanyama

En retard sur un shoot de Barrett, on se réveille

Passe décisive en contre-attaque pour Kawhi Leonard

Bonne passe pour Russell Westbrook en transition

Tir à 3-points loupé après une hésitation pas essentielle

Passé par Julius Randle en défense

Sort à 5,16, remplacé par Bones Hyland

Rentre à 1,18 à la place de Paul George

Emmène Donte DiVincenzo dans sa valise et lui score deux points sur la trogne

Énorme tir à 3-points sur la tête de qui ? De Donte DiVincenzo.

James Harden garde les Clippers dans le match, clairement.

Les stats après trois quarts-temps ? 14 points à 6/8 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 23 minutes

James Harden from DEEP ‼️

He has 14 PTS so far in his Clippers debut

Knicks-Clippers | Live on the NBA App

📲: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/divj7msbda

— NBA (@NBA) November 7, 2023

Quatrième quart-temps

Passe pour Bones Hyland qui attendait la balle avec… un pied en dehors du terrain. Gneh.

Provoque une faute de DiVincenzo sur un tir à 3-points, Thibodeau prend son challenge

Sorry guys, il y avait bien faute, et ça fait 3/3 aux lancers

Shoot à 3-points loupé

(Quatrième quart dégueulasse des Clippers)

Sert de viseur à Donte DiVincenzo qui lui score 3-points sur la barbe

Passe décisive pour Kawhi Leonard

Sort à 4,15 et -16 pour les Clippers, drapeau blanc pour Tyronn Lue

Les stats finales pour Ramesse : 17 points à 6/9 au tir dont 2/4 du parking et 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes et 1 steal en 31 minutes

Une première réussie d’un point de vue individuel mais un bouillon ramassé par les Knicks dans le dernier quart. Une belle relation avec ses interieurs, avec Russell Westbrook, et un mec qui joue juste, tout simplement. Il faudra que ça prenne pour les Clippers, mais les ingrédients disponibles sont savoureux !