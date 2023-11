On se demandait s’il allait jouer cette nuit face aux Pacers, et l’absence de Wi-Fi et d’eau potable dans l’Indiana ne l’a apparemment pas fait fuir. Malgré tout, ce match ne restera pas dans les annales, ça arrive, et ça arrivera encore.

La prolongation de la veille face aux Raptors, l’enchainement des matchs et ce déplacement à Indianapolis avait laissé croire à certains (nous) que Victor Wembanyama serait potentiellement laissé au repos cette nuit face aux Pacers mais que nenni, le V était bel et bien présent pour le septième match de la saison des Spurs, pour son septième match de la saison tout court. Malheureusement, de match il n’y aura pas eu, tant les Pacers auront très vite pris les devants pour ne plus jamais lâcher le lead, et à vitesse grand V s’il vous plait.

VICTOR WEMBANYAMA BLOCKED AT THE RIM. 🤯

pic.twitter.com/00sUSYaEyo

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 7, 2023



Un Tyrese Haliburton impérial en première mi-temps, tout le monde s’éclate à la queue leu leu, très vite la barre des 100 points montre le bout de son nez alors que celle des 200 tombera probablement un jour avec ce genre de match, et de ce match on ne retiendra pas grand chose si ce n’est le contre d’Isaiah Jackson ci-dessus et celui de notre Wemby national un peu plus tard sur Sean Paul Obi Toppin

Wemby catches it off the glass for the denial 😤

Watch IND/SAS LIVE on the NBA App: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/Qhegbgeiez

— NBA (@NBA) November 7, 2023



Les stats de Victor Wembanyama sur ce match dont on se serait bien passé ? 13 points à 3/12 au tir dont 2/5 du parking et 5/6 aux lancers, 10 rebonds, 1 steal et 2 contres en 21 minutes.

152 points encaissés ça doit faire tout drôle, et le V pense probablement déjà à son premier match en carrière… au Madison Square Garden, qui aura lieu mercredi soir à 1h30 heure de Bourg-en-Bresse. Save the date !