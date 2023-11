Stephen Curry et Jayson Tatum élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi soir, la NBA récompense les meilleurs joueurs de la semaine passée. Aujourd’hui, des noms bien connus de nos services : Stephen Curry et Jayson Tatum.

30,3 points, 5 rebonds, quasiment 5 passes, le tout à 57,4% au tir (!), 52,3% à 3-points (!) et 87% sur la ligne des lancers-francs. Steph Curry est sur un petit nuage en ce moment et en plus, il est clutch. Sur le parquet d’Oklahoma City, il a en effet permis aux Warriors de décrocher une cinquième victoire de suite (trois cette semaine) en mettant le lay-up de la win (non sans controverse). Suffisant pour remporter le titre de meilleur joueur de la semaine à l’Ouest.

Dans la Conférence Est, c’est donc Jayson Tatum qui rafle la mise. Là aussi, au niveau des stats individuelles, c’est du lourd : 31,7 points et 9,7 rebonds de moyenne avec une efficacité diabolique (58,9% au tir, 54,2% à 3-points, 94,1% aux lancers-francs). Quand Tatum joue comme ça, il n’y a pas grand-chose à faire. Et justement les adversaires de Boston ne font pas grand-chose puisque la bande de JT est toujours invaincue cette saison (5 victoires en 5 matchs).

Golden State Warriors guard Stephen Curry and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 2 of the 2023-24 season (Oct. 30 – Nov. 5). pic.twitter.com/Nxmustx70g

— NBA Communications (@NBAPR) November 6, 2023

Parmi les autres nominés dans la Conférence Ouest : Anthony Davis (Lakers), Luka Doncic (Mavericks), Anthony Edwards (Wolves), Jerami Grant (Blazers), Nikola Jokic (Nuggets) et notre Victor Wembanyama national (Spurs). Dans la Conférence Est : Scottie Barnes (Raptors), Joel Embiid et… Kelly Oubre Jr. (Sixers), Tyrese Haliburton (Pacers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Dejounte Murray (Hawks) et Cam Thomas (Nets).

Source texte : NBA