La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Quand Nicolas Batum était absent pour raisons personnelles après son transfert aux Sixers, certains se demandaient s’il envisageait la retraite. La réponse de Nico : “Je sais pas d’où ça sort, j’avais une situation familiale qui était très difficile à gérer. Je suis là et content d’être là”. Le Français fera ses débuts avec Philadelphie ce soir contre Washington.

#Sixers forward Nic Batum sets the record straight. He was away from the team because of “very bad situation family wise to handle.” He said “I don’t consider retirement. I don’t know where that [came] from.” pic.twitter.com/Em4clBRy4b

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) November 6, 2023

Les Warriors viennent de signer l’ailier brésilien Gui Santos pour un contrat de trois ans. (Source : ESPN)

Si un jour vous allez à Norman dans l’Oklahoma, vous pourrez passer sur Trae Young Drive. Depuis ce week-end, le All-Star des Hawks a effectivement une rue à son nom dans la ville où il a grandi.

Celebrated Trae Young Drive with the whole squad! pic.twitter.com/XF6LBMY0P7

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 6, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.