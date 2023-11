De retour à Miami cette nuit avec le maillot des Lakers, LeBron James aura forcément la tête remplie de souvenirs, lui qui a remporté ses deux premiers titres NBA avec le Heat entre 2010 et 2014. Le King est justement revenu – en marge du match – sur son expérience floridienne et sur ce que la franchise de South Beach lui a apporté dans sa carrière.

Si LeBron James assure qu’il ne doit pas son succès individuel au Miami Heat, il a tout de même conscience que son passage en Floride a bonifié sa carrière.

Au micro de Dave McMenamin d’ESPN, le King a rendu hommage à la franchise de Pat Riley ce lundi.

“Je pense que j’aurais le même niveau peu importe si j’étais venu ici ou pas. Mais soyons clairs : les quatre années que j’ai passées ici, c’était incroyable. J’ai adoré. J’ai adoré cette franchise, c’est l’une des meilleures franchises du monde. […] Ce que j’ai pu apprendre ici, c’est sans égal.”

New story: LeBron James says his experience in Miami was “second to none,” but believes he still would have pushed himself individually to have the type of career he’s put together whether he played for the Heat or not https://t.co/QIgx3RT5PM

— Dave McMenamin (@mcten) November 6, 2023

En quatre années au Miami Heat, LeBron James a joué quatre Finales NBA pour deux titres de champion remportés aux côtés de Dwyane Wade et Chris Bosh, avec qui il formait les “Heatles”. Il a trouvé en Floride une franchise réputée pour sa culture unique (“Heat Culture”, à force on connaît), sa discipline, son professionnalisme, tout en s’entourant de gagnants pour enfin aller chercher sa première bague.

“Le fait d’être ici, d’apprendre et d’évoluer aux côtés de D-Wade, UD (Udonis Haslem, ndlr.) et Spo (Erik Spoelstra, ndlr.) – des gars qui avaient déjà un titre – c’était vraiment super de faire partie de ça.” – LeBron James

Dwyane Wade a joué un rôle particulièrement important en laissant les clés de l’équipe à LeBron en 2012 après une première saison où les deux superstars n’ont pas toujours su trouver le bon équilibre. Champion NBA en 2006 en tant que leader indiscutable de la franchise, Wade a fait en sorte de mettre le King dans les meilleures dispositions possibles afin qu’il puisse guider le Heat vers les sommets. Et c’est ce qu’il a fait : MVP de la NBA en 2012 et 2013, double champion, MVP des Finales à deux reprises. Tout ça après le fiasco de 2011 (défaite contre Dallas) et le shitstorm ayant suivi “The Decision”…

Sans aucun doute, LeBron James a grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme lors de son passage à Miami. C’est peut-être même du côté de South Beach qu’il a pratiqué le meilleur basket de sa légendaire carrière. Alors quand il sortira une action d’éclat cette nuit lors du match Heat – Lakers, on ne pourra pas s’empêcher de se remémorer ses plus grands exploits sous le maillot des Heatles.

Source texte : ESPN