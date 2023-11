Énorme nuit de NBA pour débuter cette nouvelle semaine, avec pas moins de douze matchs au programme. On aura du Français à gogo, des débuts très attendus et quelques jolis chocs au classement. On vous présente tout ça ?

Le programme de la soirée

1h : Pistons – Warriors

1h : Pacers – Spurs

1h : Magic – Mavericks

1h : Sixers – Wizards

1h30 : Nets – Bucks

1h30 : Heat – Lakers

1h30 : Knicks – Clippers

2h : Bulls – Jazz

2h : Rockets – Kings

2h : Wolves – Celtics

2h : Thunder – Hawks

3h : Nuggets – Pelicans

Le match à ne pas rater : Magic – Mavericks

Allez, on change un peu. On a pas mal parlé aujourd’hui du premier match de James Harden avec les Clippers, des débuts, également, de Nicolas Batum avec les Sixers, et on a évidemment beaucoup causé Wembanyama, faudra vous y faire. Mais pour changer un peu, donc, partons ce soir du côté de la Floride et plus précisément… d’Orlando. Oui le Heat reçoit les Lakers à quelques centaines de miles de Disneyland, mais en terme de dynamique, de hype et de bilan, c’est bien le Magic – Mavericks qui nous intéressera le plus ce soir. Paolo Banchero monte en régime depuis deux matchs, Luka Doncic est injouable depuis cinq ans environ et encore plus cette saison, et les deux équipes ont pris la bonne habitude de gagner une grande partie de leurs matchs depuis le début de saison (défaites seulement face aux Nuggets pour Dallas et face aux Clippers et aux Lakers pour Orlando). Un choc ? Aussi étonnant que ça puisse paraitre, la réponse est oui !

Les Français sur le pont

Killian Hayes (et Malcolm Cazalon ?) face aux Warriors

Victor Wembanyama (et Sidy Cissoko ?) à Indianapolis

Les débuts de Nicolas Batum, face à… Bilal Coulibaly !

Evan Fournier vs Moussa Diabaté, et c’est Moussa qui a le plus de chances de jouer

Rudy Gobert aura fort à faire contre la Licorne Porzingis et les invaincus Celtics

Ousmane Dieng et Olivier Sarr reçoivent les Hawks

Mais aussi…