Trois matchs seulement cette nuit, mais deux affiches intéressantes avec Victor Wembanyama et les Spurs direction Phoenix et Kevin Durant, mais aussi le remake du premier tour de Playoffs 2023 entre Cavaliers et Knicks. Allez, c’est parti !

Le programme de la soirée

0h30 : Cavaliers – Knicks

3h : Suns – Spurs

3h30 : Clippers – Magic

Le match à ne pas rater : Suns – Spurs

On repassera sur l’intérêt collectif de cette rencontre – on attend une belle pétée en faveur de Phoenix – mais on ne repassera pas sur le duel Victor Wembanyama – Kevin Durant. L’une des tige doit amorcer une révolution dans le jeu, l’autre est considérée comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Un passage de témoin ? Pas du tout, juste un affrontement individuel de grand standing dans une rencontre qui le sera certainement moins. Réveil obligatoire.

Les Français sur le pont

Evan Fournier tentera de jouer un peu face aux Cavaliers.

Victor Wembanyama, bien sûr, contre Kevin Durant, choc de la soirée.

Nicolas Batum… ah non en fait.

Mais aussi…