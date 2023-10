Un temps concurrent de Victor Wembanyama pour le premier choix de la Draft 2023, Scoot Henderson est tombé jusqu’en 3 aux Portland Trail Blazers le soir de la cérémonie. Arrivé dans l’Oregon avec une grosse hype, le jeune meneur se heurte à des débuts compliqués en NBA.

Phénomène de la G-League Ignite Team pendant deux ans, Scoot Henderson est arrivé à la Draft NBA avec des qualités reconnues de tous les analystes. Des qualités athlétiques hors du commun couplées à une capacité à organiser le jeu et à un talent immense en pénétration.

Mais, depuis son arrivée dans la Grande Ligue, le numéro 00 peine à se montrer et connaît un apprentissage à la dure. Sur ses quatre premiers matchs en NBA, Henderson tourne à 8,3 points par match à 33% au tir et 5% de loin (1/18). Il a distribué 4 passes de moyenne, capté 2,8 rebonds, mais également perdu 4,3 ballons et commis 4,5 fautes. En somme, des soirées très compliquées au boulot.

Peu de monde avait imaginé un départ aussi dur, à commencer par lui-même, comme Scoot l’a expliqué dans les vestiaires après la victoire de Portland face à Toronto.

“Ça a été une semaine très chargée mentalement, notamment avec le buzz autour de moi même si je ne fais pas attention à tout ça, et à tout ce qui s’est dit sur mes performances. […] Je ne m’attendais pas non plus à ça, je n’ai jamais traversé une telle période, mais je suis prêt désormais. […] Et honnêtement, je suis content que cela arrive maintenant.”

Rien d’inquiétant, disons-le tout de suite, le poste de meneur de jeu étant probablement le plus compliqué à occuper lorsqu’on est rookie en NBA. Henderson a également dû affronter des défenses solides comme celle des Clippers, du Magic, des Sixers et des Raptors. On a connu plus simple comme processus d’adaptation. Son talent n’est pas parti et n’est certainement pas en doute, le rookie montre certains flashs de très haut niveau notamment grâce à un premier pas dévastateur. Il ne suffira que d’une performance de qualité pour ramener les rares dubitatifs dans le train.

Pour Scoot Henderson, il lui faut simplement s’ajuster à un nouvel environnement et à une nouvelle équipe qui est elle-même en train de chercher ses marques après les nombreux changements de cet été. Après onze années à avoir Damian Lillard, les Blazers doivent retrouver une hiérarchie et une organisation dans le backcourt, où se trouvent également Malcolm Brogdon, Shaedon Sharpe et Anfernee Simons (actuellement blessé). Alors patience patience…

Chaque rencontre en plus est une grosse dose d’expérience pour le jeune meneur et une belle opportunité pour progresser. La prochaine est prévue dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Detroit Pistons.

Source texte : Basketball Reference