Pendant plus d’une décennie à Portland, Damian Lillard a balancé de la statistique dans tous les sens. Des chiffres, des chiffres, et encore des chiffres, on ne va parler que de ça aujourd’hui. Honneur à Damian Lillard 1er, Roi de la Stat dans l’Oregon.

0, The Letter O : Oregon, Oakland, Ogden (son université), partout où il est passé le O a suivi Damien. Alors, le numéro à choisir coulait de source. On pourrait faire une blague sur le palmarès mais elle serait trop facile.

Grand 1, les totaux de Dame

Damian Lillard, c’est onze saisons sous les différentes tuniques des Blazers. Forcément, ça fait du chiffre à foison : nombre de matchs, total de points et de passes, total de titres , le bougre pourrait donner le tournis à une toupie.

11 : le nombre de saisons de Lillard à PDX. Autant que Jerome Kersey, mais un demi-exercice de moins que Clyde Drexler.

769 : c’est le nombre de matchs de saison régulière de Dame dans la Cité des roses, seulement 98 de moins que Clyde the Glide.

831 : tous les matchs disputés par Damian avec un maillot des Blazers sur le dos, saison régulière, Playoffs et play-in confondus.

19 376 : le total de points inscrits par Lillard en saison régulière. Un record à Portland, Clyde dans le rétro cette fois-ci.

1 569 : le nombre de points inscrits par Lillard en Playoffs… pas assez si vous voulez mon avis.

5 151 assists avec les Blazers, seul Terry Porter a fait mieux (5 319).

Grand 2, les plus grosses perfs

Match après match, classique après classique, Lillard s’est affirmé comme l’un des plus gros gloutons de la dernière décennie. On souhaite beaucoup de courage à Anfernee Simons, Shaedon Sharpe et Scoot Henderson pour ne serait-ce que tutoyer les sommets atteints par le CYBORG.

25,2 : soit la moyenne de points en carrière de DL. Une moyenne monstrueuse, et 32,2 points par match sur sa dernière saison à Rip City. Oh. La. Vache.

71 : son record de points en carrière, hauteur atteinte par Damian Lillard le 6 février 2023 face aux Rockets. Lunaire.

15 : soit le nombre de matchs à 50 points ou plus dans la carrière du natif d’Oakland, dont 5 à 60 points ou plus. Mdr.

13 tirs à 3-points inscrits par le number 0 face aux Rockets, encore le 6 février 2023. Son record, évidemment.

2 comme le nombre de buzzer beaters pour terminer une série de Playoffs. Encore une fois pauvres Rockets, et pauvre Thunder.

16 : le career-high de Dame à la passe. À trois reprises, Damien a distribué 16 caviars. Mon petit doigt me dit qu’en cas d’association avec un intérieur digne de ce nom, le standard pourrait vite passer au niveau supérieur.

18 : ça c’est son record aux rebonds, datant de 2015. Peu de chances de le battre, et on a presque envie de penser qu’il s’en fout.

Grand 3, le palmarès de Dame – oui, il en a un –

Le trophée Larry O’Brien est toujours bien caché, mais individuellement La Montre a garni l’armoire à récompenses. Dame a maintenant décidé d’aller chercher les distinctions collectives, mais rendons hommage à la carrière de soliste du meneur.

75 : une belle place au sein de la “NBA 75th Anniversary Team”. Rien de plus logique, et ce n’est pas un fan des Blazers qui dit ça… enfin peut-être, mais rien à voir.

7 : les sélections du D au All-Star Game, allez encore un petit effort pour aller chercher la dizaine.

7 bis, ou le nombre d’apparitions de l’ex-meneur des Blazers dans des All-NBA Teams.

2, c’est le nombre de trophées individuels remportés par Damien. Un Rookie de l’Année, et un MVP… de la bulle. Une bonne blague, mais Lillard dans la bulle, il ne rigolait pas du tout lui.

Grand 4, un peu d’humour

Parce que la carrière – collective – de l’ancien de Weber State fait bien bader pour l’instant, petite thérapie par le rire. Des coéquipiers pas à la hauteur, une ville portée sur son dos, et une carrière de rappeur plus réussie que celle de Tony Parker, on y va pêle-mêle.

1 : le nombre de All-Stars avec qui Damian Lillard a partagé un parquet NBA jusqu’à aujourd’hui… LaMarcus Aldridge. CJ McCollum, Carmelo Anthony ou autre, on ne compte pas les presqu’All-Stars ou les All-Stars du Moyen-Âge.

35 468 : le nombre de charpentiers avec qui Sub-zero a foulé les planches. Là on compte tout le monde en revanche.

2 : le nombre de responsables des deux points précédents. On ne citera pas Neil Olshey et Joe Cronin pour ne pas leur porter préjudice. Des assassins, pas d’autre mot.

4 : le nombre d’albums sortis par Dame D.O.L.L.A dans l’Oregon. Il en avait du temps à l’été venu.

641 162, soit le nombre d’habitants de Portland (2021) en admiration devant le passage en ville de Damian Lillard. Une trace indélébile.