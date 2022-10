La saison régulière NBA a repris et on est lundi soir. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que les petites récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine précédente sont de retour. Et pour démarrer la campagne 2022-23, la Ligue a voulu mettre à l’honneur Damian Lillard et Jayson Tatum.

Dame Time is back ! Les Suns et surtout les Lakers l’ont appris à leurs dépens, eux qui ont chacun encaissé 41 pions de la part du sniper de l’Oregon ces derniers jours. Lillard, dans le dur la saison dernière et limité à seulement 29 matchs au total à cause de son bobo aux abdos, n’a donc pas perdu de temps pour montrer que son retour risque bien d’être énorme. Au niveau des moyennes, ça donne du 34 points par match avec 5,3 rebonds et 4,3 passes, le tout à 47,1% de réussite au tir dont 36,4% du parking et quasiment 93% aux lancers-francs. Résultat, les Blazers débutent leur saison avec trois victoires en trois matchs, contre Sacramento, Phoenix, et donc Los Angeles après un énorme shoot à 3-points de Dame dans la dernière minute. Bref, récompense méritée pour Lillard.

Idem pour Jayson Tatum. Comme les Blazers, les Celtics affichent un bilan de 3-0 à l’heure de ces lignes (le meilleur de la Conférence Est) et JT est la première raison de ce début de saison réussie. 34,7 unités de moyenne en trois matchs (dont une pointe à 40 contre Orlando), 8,3 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1,7 block, autrement dit Jayson est absolument partout en ce moment. Et si l’on excepte son pourcentage à 3-points qui est perfectible (33,3%), il affiche une efficacité diabolique au tir (quasiment 59% au shoot, 88% aux lancers) pour guider Boston dans le droit chemin après l’intersaison pas facile vécue par les C’s. S’il continue sur cette voie, JT risque bien de peser lourd dans la discussion pour le titre de MVP, qui représente l’un des ses objectifs persos.

On s’y attendait, c’est confirmé. Certes les Giannis, Morant, Curry ou Booker n’ont pas démérité, mais aucun d’entre eux n’affichent un bilan de 3-0 aujourd’hui. Collectivement comme individuellement, Lillard et Tatum ont absolument coché toutes les cases.

Source texte : NBA