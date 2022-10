C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros journal qui résume tout, aussi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais également ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et bien sûr le plus savoureux, le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

Les autres infos à retenir ce samedi

Nikola Jovic et Caleb Martin ont été rattrapés par la patrouille. Le jumeau a été suspendu un match pour sa prise de catch sur Christian Koloko lors du dernier Heat-Raptors, le rookie est lui suspendu une rencontre pour avoir quitté le banc durant l’altercation. Les deux joueurs rateront la deuxième manche entre les deux équipes prévue la nuit prochaine. Le pivot de Toronto s’en sort lui avec une simple amende.

Quand on a demandé à Darvin Ham si Russell Westbrook allait mal prendre le fait d’être benché durant le money time, le coach des Lakers a déclaré : « Nous n’avons pas le temps pour les sentiments ou les états d’âme. Nous essayons de redresser la situation« . En langage courant ça signifie : je m’en cogne.

Tobias Harris a appelé à la patience après le début de saison décevant des Sixers : « C’est trois matchs. Ce sont des défaites décevantes, mais c’est un marathon. C’est difficile en ce moment et tout le monde va suranalyser chaque petite chose. » Une victoire ce soir face aux Pacers parait quand même obligatoire pour Philly afin d’éviter un début de crise.

Sur nos réseaux