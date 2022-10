Première édition de votre nouvelle rubrique dédiée à la TrashTalk Fantasy League. Comme chaque lundi sur cette saison NBA 2022-23, retrouvez le bilan de la semaine écoulée en TTFL et quelques informations sur la semaine qui arrive. Le tout, bien évidemment sponsorisé par Bugs Bunny et ses belles carottes.

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Certes, la semaine n’est pas complète puisque la TrashTalk Fantasy League – honteusement copiée par la NBA – ne proposait pas de match lundi.

Il n’empêche, sur ces 6 premiers jours de compétitions, nous avons déjà un leader, et il mérite d’être félicité : bravo à RobinCarter15 qui tourne à 60,83 points de moyenne (haha l’indécence) pour un total de 365 points.

Du côté des équipes, shoutout pour NBA SAUCE qui boucle ce premier sprint en tête avec 2920 points (292 en moyenne par joueur).

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : pas de match, donc pas de pick, donc pas de best pick. La vie sans TrashTalk Fantasy League, c’est vraiment nul.

Mardi : James Harden (64 points)

Mercredi : DeMar DeRozan (64 points)

Jeudi : James Harden (50 points)

Vendredi : Ja Morant (80 points)

Samedi : Giannis Antetokounmpo (72 points)

Dimanche : Lauri Markkanen (57 points)

# Les carottes de la semaine passée

Darius Garland: 1 point vs Raptors

Que celui qui n’a jamais été blessé lui jette la première carotte… Certes, Darius n’est pas un pick premium – même s’il reste un bon choix selon la match-up. D’accord, il y a du monde chez les Cavs (Mobley, Allen, Mitchell) qui peuvent prétendre lui faire baisser un peu sa moyenne de la saison dernière (31,2). Mais de là à faire 1 ? Et bien il n’y a qu’un pas, franchi facilement grâce à une coupure à la paupière suite à un contact avec Gary Trent Jr., traduit dans les faits par 13 petites minutes sur le parquet. Et une carotte en TTFL.

Joel Embiid : 18 points vs Bucks

Pour hésiter entre la France et les États-Unis pour aller gratter comme un gros rat une médaille internationale, il y a du monde. Par contre pour assurer face à Brook Lopez, c’est tout de suite plus compliqué, n’est-ce pas JoJo ? Pendant que James Harden enchaine les best picks, l’Américan-franco-camerounais lui n’est pas encore au top, comme le prouve son 18 tout pourri de jeudi. Et l’excuse d’affronter la bonne défense des Bucks n’est pas suffisante (même s’il ne faut jamais pick contre les Bucks).

John Collins : 16 points vs Hornets

Deux premiers matchs convaincants (44 puis 46) points et la perspective d’affronter l’une des raquettes les plus permissives de la Ligue en TTFL. Miam miam. Enfin si on aime les carottes, car John Collins, au lieu de martyriser le secteur intérieur des Hornets, a décidé d’arroser du parking et de faire gonfler son malus à 17.

# Les bons coups de la semaine passée

James Harden : 64 points vs Celtics

Commencer la saison avec un petit 65 des familles, c’est fait pour James Harden. Si Joel Embiid était le plus attendu chez les Sixers (36,6% des picks ce soir-là), c’est son barbu de coéquipier qui a été le premier à mettre le feu à la TrashTalk Fantasy League. Adroit peu importe la distance, impeccable sur la ligne des lancers francs et complet en plus de son scoring (35-7-8), voilà le James Harden qu’on veut voir tous les soirs.

Paolo Banchero : 46 points vs Pistons

Prendre un rookie, c’est toujours touchy en TTFL. Alors le prendre sur son premier match NBA, bonjour le courage. Et bien 107 petits veinards ont eu le nez creux pour miser sur lui dès mercredi 19 octobre. Et ils ont eu raison, car sur l’impression laissée sur le parquet comme en TrashTalk Fantasy League est la même : on n’a pas vu un débutant mais un daron.

Jonas Valanciunas : 68 points vs Hornets

Alors que c’est son poto de la raquette des Pelicans – Zion Williamson – qui était attendu par les joueurs TTFL (9,4% des picks, 4ème joueur de la journée), c’est finalement l’ami Jean Valenciennes qui a fait mumuse sur le secteur intérieur des Hornets. Pas tellement une surprise pour les Hexperts puisque la combinaison pivot solide – défense dans la peinture de Charlotte est une valeur sûre en TrashTalk Fantasy League. Cela semble se confirmer pour cette saison encore.

Lauri Markannen : 57 points vs Pelicans

Lauri Markkannen top pick d’une soirée, il n’y a rien à ajouter.

# Les trophées de la semaine passée

Un seul trophée de disponible pour cette première semaine, celui du Précoce.

Les 780 joueurs qui ont obtenu le best pick lors de la première soirée en misant sur James Harden sont donc repartis avec ce badge. Cela représente 0,66% des comptes ouverts en TTFL et 3,2% des decks actifs ce jour-là.

# Les trophées de la semaine à venir

Trophée Afrique : sélectionner Joel Embiid ou Pascal Siakam le mercredi 26 octobre

Là aussi, pas d’avalanche de trophées en TrashTalk Fantasy League pour la semaine qui arrive.

Le seul qui vous attend est celui l’Afrique, c’est chic. Pour cela il vous faudra miser soit sur Joel Embiid, soit sur Pascal Siakam lors de leur rencontre du mercredi 26 octobre. En bonus, 100 TT$ vous attendent !

# Notre choix de la semaine

Giannis Antetokounmpo : On allait être un peu vache et vous proposer de poser Jusuf Nurkic ce soir face aux Nuggets. On concède que le pari reste risqué, car si le Bosnien a une meilleure moyenne face à Denver (27,7 points TTFL) qu’en carrière (23,9), on reste quand même loin du premium, surtout pour un début de saison régulière. On rappellera tout de même qu’en 13 rencontre face aux hommes des Rocheuses, Jusuf a dépassé 6 fois la barre des 30 unités, dont une performance de 66 points TTFL et trois au-dessus de 40. Mais soyons plus raisonnables et partons sur un classique avec Giannis Antetokounmpo qui envoie le code du wifi (44 points – 14 rebonds – 6 passes – 1 interception – 8 balles perdues – 14/21 au tir comme lors de son dernier match face aux Nets) lors de son duel face à Kevin Durant ce mercredi 26 octobre. Ok on ne prend pas trop de risque avec un pick super premium, mais par contre ceux qui ont encore le Grec dans leur deck sont clairement joueurs.

Voilà pour ce petit récap de la TrashTalk Fantasy League la semaine dernière, on se donne donc rendez-vous lundi prochain pour un nouveau point, en espérant que vous aurez plus de sourires et moins de carottes au déjeuner… même si ça rend aimable ! La rédaction précise tout de même qu’aucun engagement de résultat n’est associé à ses pronostics, le niveau de l’équipe TrashTalk e Fantasy League étant une preuve de son incompétence.