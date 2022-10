Les New Orleans Pelicans se sont inclinés en prolongation cette nuit face au Jazz, 122-121. Un petit coup d’arrêt pour une équipe qui avait gagné tranquillement ses deux premières rencontres. En plus de ça, Willie Green a vu ses deux pièces maîtresses sortir sur blessure : Brandon Ingram et Zion Williamson. Paye ta mauvaise soirée..

Quand ça veut pas, ça veut pas. L’adage est simpliste mais souvent vrai, et les New Orleans Pelicans en ont fait l’expérience cette nuit. Après deux victoires tranquilles face aux Nets et aux Hornets, C.J. McCollum et compagnie recevaient l’équipe surprise du début de saison, à savoir le Jazz de Rudy Gobert Lauri Markkanen. On pensait que la hiérarchie allait enfin être respectée, il va peut-être falloir la revoir. Malgré un comeback dans le quatrième quart-temps, les Pelicans se sont finalement inclinés en toute fin de prolongation, 122-121. Le Finlandais du Jazz a encore une fois montré tout son talent, finissant avec 31 points et 12 rebonds, finalement on ne tankera pas dans l’Utah. Mais ce match s’est peut-être aussi joué sur des blessures.

Un coup involontaire de Naji Marshall dans la tête, et voilà Brandon Ingram sur le flanc. C’est dommage, l’ailier avait très bien débuté la partie : 10 points et 1 rebond en 11 minutes, si on extrapole ça donne 40 points et 4 rebonds, c’est mathématique. Il est sorti après ce contact et on ne l’a plus revu du match. C’est donc notre ami Zion Williamson qui a pris le relais au scoring et au rebond : 25 et 6 en 30 minutes, et des Pelicans prêts à revenir sur leur adversaire. Mais voilà quand le sort s’acharne, on se met à penser qu’on est marabouté ou en tout cas, on ne peut rien y faire. Zion Williamson part en contre-attaque, monte au dunk et se fait contester par Jordan Clarkson. Il chute lourdement, on croit à la faute mais non, le contre est propre.

Zion suffered a hard fall on this play He continued playing before going to the bench pic.twitter.com/ltWe9q5yVR — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2022

Petit rappel pour ceux qui n’auraient pas suivi, le numéro un de la draft 2019 avait déjà connu une année rookie compliquée après une longue blessure, et a manqué la saison dernière en intégralité pour la même raison. Alors évidemment quand il a mal, on a mal et surtout peur pour lui. Bon, cette fois c’est un choc et c’est souvent moins grave qu’une torsion ou qu’une blessure musculaire. Mais on s’inquiète tout de même pour Zion Williamson. Côté Brandon Ingram, difficile de deviner la nature de la blessure, tant on voit rarement ce genre d’action. En conférence d’après-match, leur coach Willie Green n’a pas pu donner plus d’information même si on sait désormais que l’ailier-fort souffre d’une contusion au niveau de la hanche. Il va donc falloir patienter pour savoir si les Pelicans vont pouvoir compter sur leurs leaders pour les prochaines échéances. Première réponse d’ici demain soir et leur affrontement face aux Mavericks.

Pelicans say Zion Williamson has been diagnosed with a posterior hip contusion. He missed finish of tonight’s Pelicans-Jazz game. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 24, 2022

Une défaite au bout du suspense, deux leaders qui ne finissent pas la rencontre à cause d’un bobo, on a connu meilleure nuit en Louisiane… Les fans des Pelicans croisent fort les doigts pour avoir des updates positives très rapidement.