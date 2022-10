De retour après une saison 2021-22 perturbée par les blessures (29 petits matchs), Damian Lillard montre déjà que le basket, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Une excellente nouvelle pour lui et les Portland Trail Blazers, qui commencent leur saison avec trois victoires en trois matchs.

Il reste 21,8 secondes à l’horloge, les Blazers sont menés 102-101 par les Lakers. Damian Lillard reçoit le ballon en sortie de remise en jeu, gratifie Lonnie Walker IV de quelques dribbles, enchaîne par un stepback à 3-points, nothing but net. Classique Dame, on se tapote le poignet en regardant la foule, du vu et revu mais on ne s’en lasse pas. Surtout que ça nous avait manqué, puisqu’il avait raté les 47 derniers matchs la saison passée. Damian Lillard vient d’inscrire 41 points, pour la deuxième fois en trois jours. Un énorme match et une action clutch de plus pour Dame Dolla, qui lancera son équipe vers la victoire, même si elle a eu besoin d’un dernier panier de Jerami Grant à trois secondes du buzzer pour vraiment arracher la W.

🏀 #NBA

🎥 Focus sur l’énorme match de Damian Lillard à Los Angeles !

📊 41 points (6/13 à 3 pts) , 5 rebonds, 2 assists pic.twitter.com/94ip5InMot — NBAextra (@NBAextra) October 24, 2022

Voilà donc ce que ça donne Damian Lillard qui revient de blessure. On pouvait avoir peur pour lui. 32 ans c’est plus tout jeune et à cet âge, se refaire la santé après une absence si longue n’est jamais simple. Il aurait pu prendre son temps pour son retour. Il aurait pu la jouer à la Kawhi, en mode load management et pas de back-to-back. Non non. Damian Lillard est un compétiteur, il veut être sur le parquet. Après trois matchs, ça donne donc 34 points, 5,3 rebonds et 4,3 passes, tout ça en 38 minutes, déjà. Évidemment l’échantillon est léger, mais on a un aperçu de ce qu’il va nous offrir cette saison. Son coach, Chauncey Billups, savoure en tout cas ce retour au premier plan.

« On a un groupe qui n’abandonne pas, qui continue de jouer quoi qu’il arrive. Mais le plus important, c’est le fait d’avoir Damian Lillard. On a Dame, il est de retour. Et il vient d’envoyer un message à la Ligue. Je suis très heureux pour lui. » – Chauncey Billups après Lakers – Blazers

Les Blazers sont donc premiers à l’Ouest, à égalité avec les Clippers les Warriors les Nuggets les Mavericks les Suns le Jazz, désolé on n’arrive pas encore à s’en remettre même après seulement trois matchs. Et si Damian Lillard, dans la meilleure forme de sa vie selon lui, continue de jouer comme ça, qui sait jusqu’où Portland pourra aller ? L’Ouest est très, très compliqué il est vrai, mais le mec a déjà emmené sa franchise en finale de conférence. Alors pourquoi pas répéter l’exploit ?

Damian Lillard is back, tout le monde était prévenu mais les défenses de la Ligue se font quand même avoir. On pouvait craindre pour lui après une si longue absence, il n’en est rien et c’est déjà l’heure du Dame Time. Les fans de Portland peuvent déjà savourer les dingueries à venir.