Après une semaine de NBA et seulement trois matchs officiels dans sa nouvelle franchise, on peut aisément dire que Rudy Gobert est en train de réussir son changement d’environnement. La Stifle Tower réalise même un démarrage historique dans une catégorique bien précise, le rebond.

Taper un record de franchise au bout de trois matchs, c’est forcément une bonne nouvelle et c’est encore mieux quand c’est signé Rudy Gobert. 16-23-15, non ce ne sont pas les numéros pour empocher le pactole au loto et se tirer au soleil, mais bien les rebonds chopés par le natif de Saint-Quentin depuis qu’il s’est officiellement transformé en loup. Gobzilla est donc allé cueillir 54 rebonds en trois sorties, pour une moyenne de 18 ballons gobés par rencontre, ce qui fait de lui le meilleur rebondeur de NBA depuis la reprise. Une performance qui s’explique aussi par l’adresse longue distance de la franchise qui n’est pas la meilleure du pays… À 3-points, les Wolves ont le troisième pire pourcentage de la Ligue avec 29,5% de réussite. Mais la menace Rudy Gobert plane sur les deux côtés du terrain, le bougre est ainsi le pourvoyeur de deuxième chance attitré chez les Wolves avec 6,3 rebonds offensifs, mais aussi celui qui passe faire le ménage derrière les offensives adverses avec 11,7 ballons captés en défense. Pas besoin d’en dire plus, aucun joueur des Wolves n’avait jamais chopé tant de rebonds pour ses trois premiers matchs au sein de la franchise des Grands Lacs. C’est l’heure d’écrire une nouvelle page dans le bouquin d’histoire de Minny.

already breaking franchise records. pic.twitter.com/Szf4AEsh1e — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 24, 2022

Un record de franchise qui ne mange pas de pain et qui démontre surtout l’utilité et l’efficacité de Gobzilla au sein de la meute sur ces premiers matchs. Que tout le pays garde son calme, notre Rudy national ne devrait pas balancer une saison à la Wilt au niveau des rebonds et sa moyenne va sûrement baisser pour se stabiliser entre 12 et 15 gonfles ramassées, ce qui est déjà bien suffisant. Quoi qu’il en soit, Rudy Gobert vient de battre un record dans le Minnesota, vous savez, cette franchise qui a vu passer des intérieurs plutôt corrects comme Karl-Anthony Towns, Kevin Garnett ou Kevin Love. À titre de comparaison, même si les profils et les circonstances sont diamétralement opposés (forcément, ils étaient rookies), KG n’a dépassé la barre des 50 rebonds qu’au bout de 13 matchs, il en avait fallu seulement 8 pour le pote de LeBron et 6 pour KAT.

Rudy Gobert n’a rien gagné, il a juste fait son taf. Mais les débuts sont prometteurs et Gobzilla écrit son nouveau chapitre de la meilleure des manières avec cette stat bien sympatoche. Des records qui pourraient amener d’autres récompenses car les rebonds, c’est bien, mais les bagues, c’est mieux.

Source texte : Minnesota Timberwolves, NBA.com.