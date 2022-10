Après un démarrage très décevant en championnat (0-3), les Lakers semblent déjà réfléchir à comment améliorer leur roster. Les noms de Josh Richardson et Terry Rozier circulent dans la Cité des Anges.

On l’avait annoncé en preview, les manques de l’effectif des Lakers pouvaient vite se voir en régulière. L’absence de joueurs capables de prendre les choses en main derrière le Big 3 est déjà notable mais c’est surtout le shoot à 3-points qui brûle les yeux en ce début de saison. Avec 21,2 % depuis le parking, L.A. est de loin la pire franchise à longue distance. Le 29ème, Chicago, est à 29%. C’est dire le gouffre qui sépare la bande à Darvin Ham du reste de la Ligue. Hier encore, les Purple and Gold ont enchaîné les briques (6/33) face aux Blazers, concédant une nouvelle défaite dans le money time. Il faut être réaliste, si L.A. est incapable d’aligner deux tirs de loin, la franchise ne pourra jamais espérer grand-chose cette année. Un constat qui est facilement compris de n’importe quel observateur et Rob Pelinka, vice-président des Lakers, en est forcément conscient. Il y a quelques jours, Adrian Wojnarowski d’ESPN indiquait que le boss de Hollywood ne bougerait pas ses pions avant le 24 novembre, soit Thanksgiving. Reste à voir si la direction sera patiente à ce point si les résultats n’évoluent pas d’ici-là. Selon Shams Charania de The Athletic, le board dispose déjà d’une liste de cibles potentielles sur le marché.

Comme le rappelle l’insider, la franchise a tenté cet été de faire venir la paire Hield-Turner mais les Pacers avaient été trop gourmands en exigeant les premiers tours de Draft 2027 et 2029 en addition de Russell Westbrook. Une piste qu’il ne faut malgré tout pas enterrer totalement. À côté de ça, c’est un certain Terry Rozier qui pourrait débarquer dans la Cité des Anges. Combo guard, excellent scoreur et efficace de loin (37,6% en carrière), Scary Terry pourrait apporter à la fois du spacing et une vraie alternative à LeBron et Davis en attaque. Reste à voir ce qu’en pensent les Hornets, qui n’ont pas vraiment d’intérêt à se débarrasser de leur joueur alors qu’ils visent le Play-in à l’Est. Peut-être que si les résultats piquent du nez en Caroline du Nord, Michael Jordan et ses copains seront plus à l’écoute. Enfin, une nouvelle piste sortie de l’ombre mène à Josh Richardson ! Depuis son départ de Miami, le swingman a eu bien du mal à confirmer et à trouver de la stabilité (4 franchises en 4 ans !). Malgré tout, son début de saison à San Antonio est très prometteur (12,7 points en 22 minutes en sortie de banc) et Richardson a un profil de 3&D (47% de loin depuis le début de saison, 44% l’an passé) qui colle bien aux besoins de L.A. Reste à voir ce que les pensionnaires de Fort Alamo exigeront pour libérer le vétéran. Russell Westbrook sera (très vraisemblablement) au centre des offres mais vu le montant du deal (47 millions), il se pourrait aussi que le trade se fasse à plusieurs équipes.

Josh Richardson, Terry Rozier, un retour de flamme pour le duo Buddy Hield / Myles Turner ? Les Lakers sont en quête de renforts pour redresser la situation à L.A. et ça pourrait passer par un trade dans les prochaines semaines. Qui enfilera le maillot doré des Angelinos ?

Source stats : ESPN

Source texte : The Athletic