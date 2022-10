On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy, justement, est à deux doigts de se transformer en Stephen Curry, on n’était pas prêt.

# RUDY GOBERT

Le triple-DPOY a effectué ses grands débuts avec sa nouvelle franchise des Wolves, et le pépère tourne oklm à 20 rebonds de moyenne sur ses deux premiers matchs. La bonne nouvelle ? C’est qu’on l’a trouvé détendu et qu’il a même posé un buzzer beater sur une jambe et à neuf mètres, non mais allo quoi. La mauvaise ? C’est que le Jazz lui a joué un vilain tour en venant s’imposer dans le Minnesota, mais on imagine que la Gobe s’en remettra.

Wolves @ Thunder : 23 points à 10/15 au tir et 3/5 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 steal en 34 minutes

Wolves vs Jazz : 9 points à 4/10 au tir et 1/3 aux lancers, 23 rebonds, 1 steal et 2 contre en 38 minutes

# EVAN FOURNIER

Un début de saison dans la continuité de la dernière. A un shoot de RJ Barrett d’être à 2-0 les Knicks, des Knicks et donc Evan qui apprennent pour l’instant à jouer avec leur nouveau patron Jalen Brunson. Le crâne de Vavane est en tout cas toujours aussi brillant, c’est déjà ça.

Knicks @ Grizzlies : 14 points à 4/11 au tir dont 3/6 du parking et 3/3 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions en 33 minutes

Knicks vs Pistons : 8 points à 3/8 au tir dont 2/5 du parking, 1 rebond, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 20 minutes

# NICOLAS BATUM

En deux matchs on a déjà vu toute l’importance de Nic le magnifique avec les Clippers. Nico sort du banc, face aux Lakers il l’a fait en compagnie de Kawhi Leonard et John Wall et n’a évidemment pas tiré la couverture à lui, et deux jours plus tard il a par contre profité de l’absence des deux loulous précédemment cités pour jouer un rôle majeur dans la victoire face aux Kings. Du Nico dans le texte, en mode caméléon, qui fait ce qu’on lui demande de faire et au moment où on le lui demande.

Clippers @ Lakers : 1 point à 1/2 aux lancers et 5 rebonds en 10 minutes

Clippers @ Kings : 7 points à 3/3 au tir dont 1/1 du parking, 5 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 28 minutes

# FRANK NTILIKINA

Cheville gauche touchée pour le French Prince, qui a donc regardé du banc ses Mavs se faire cueillir par les Suns avant de mater les Grizzlies. Franky devrait être de retour la semaine pro, mais pour jouer combien de minutes ça c’est un autre problème.

Mavericks @ Suns : DNP

Mavericks vs Grizzlies : DNP

# KILLIAN HAYES

C’est déjà compliqué. Oui de belles dispositions en défense, oui un contre sur Mo Bamba, mais 3/18 au tir en trois matchs c’est 3/18 au tir en trois matchs. Et la seule raison d’espérer aujourd’hui, c’est qu’il nous fasse une Jordan Poole, à savoir passer de pire joueur de la Ligue à meilleur sixième homme de la planète. On exagère à peine mais vous avez compris l’idée.

Pistons vs Magic : 3 points à 1/9 au tir dont 0/3 du parking et 1/1 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 1 contre en 16 minutes

Pistons @ Knicks : 1 point à 0/5 au tir dont 03 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond et 5 passes en 18 minutes

Pistons @ Pacers : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 aux lancers, 2 passes et 1 contre en 17 minutes

# OUSMANE DIENG

Peu d’occasions de se montrer pour le moment, les premiers buckets devraient le rassurer et rassurer son coach… il suffit juste de les mettre.

Thunder @ Wolves : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond en 9 minutes

Thunder @ Nuggets : 0 point à 0/2 au tir en 7 minutes

# THEO MALEDON

Steve Clifford lui préfère dans la rotation James Bouknight, on vous laisse taper James Bouknight sur Google.

Hornets @ Spurs : 2 points à 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 4 minutes

Hornets vs Pelicans : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Pas d’apparition pour Moussa cette semaine, probablement car c’est un peu tôt dans l’année pour qu’il enterre des carrières.

Clippers @ Lakers : DNP

Clippers @ Kings : DNP

# OLIVIER SARR

Olive sera éloigné des terrains six semaines en raison d’une blessure au poignet. Peut toujours se dire que son équipe est invaincue cette saison, si ça peut lui faire du bien.

Blazers @ Kings : DNP

Blazers vs Suns : DNP

Quelques vidéos tricolores

