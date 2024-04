Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Une très grande majorité des Bleus de NBA a fait sa valise direction Cancun.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Une dernière semaine Wembanyamesque avec sept contres à Memphis et une dernière mixtape face à Nikola Jokic himself. 34 points et un heatcheck phénoménal de 17 points en 3 minutes après avoir été un peu bousculé par Aaron Gordon, superbe idée Mr Gordon. Annoncé out pour le dernier match, Victor aura donc joué 71 matchs cette saison, et absolument toutes les cases sont cochées pour qu’il devienne le roi de ce monde très vite, très, très vite. ROY c’est acté, DPOY on part déjà sur un podium, et dire que ça ne fait que six mois qu’il est là…

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21,4 points à 46,5% au tir dont 32,5% du parking et 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal et 3,6 contres en 29,7 minutes

👽 Wemby encore en plein travaux cette nuit 🚧

18 POINTS

7 REB

6 AST

7 CONTRES !!@SPURS WIN ! pic.twitter.com/MCvWZ2ZRIi

— NBA France (@NBAFRANCE) April 10, 2024

Waa waa waaaaaa… 🤯🤯

Le SHAMMGOD SPIN MOVE de @Wemby 🎮 pic.twitter.com/NrM46xkZ2M

— NBA France (@NBAFRANCE) April 10, 2024

👽 @Wemby du LOGOOOOO !

🎯 pic.twitter.com/TMCMoIHEis

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

👽 VICTOR. 👽

34 POINTS (17 dans le 3ème QT)

12 REBONDS

5 PASSES

2 BLK

5x 3PM

Le comeback des @Spurs pour la victoire face aux Nuggets ! pic.twitter.com/0VvPANK92u

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

Three-peat! 👏

Congrats @wemby on winning @Kia Western Conference Rookie of the Month! pic.twitter.com/8eSHWBtoy3

— San Antonio Spurs (@spurs) April 13, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les travaux de la régulière sont finis pour la Gobe, et son match face aux Hawks vendredi soir rappelle également qu’il ne faut pas lui en promettre. Le seul concurrent de Rudy pour un quatrième DPOY semble aujourd’hui être… Victor Wembanyama, mdr, et le pivot from St-Quentin attend désormais cette moule de Jusuf Nurkic en Playoffs. Les choses sérieuses commencent !

Wolves vs Wizards : 19 Points à 5/9 au tir et 9/13 aux lancers, 16 rebonds, 3 passes, 2 steals et 4 contres en 38 minutes

Wolves @ Nuggets : 13 points à 6/7 au tir et 1/3 aux lancers, 15 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 39 minutes

Wolves vs Hawks : 25 points à 10/10 au tir et 5/8 aux lancers, 19 rebonds, 1 steal et 5 contres en 37 minutes

Wolves vs Suns : 21 points à 7/9 au tir et 7/9 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,9 points à 66% au tir et 63,5% aux lancers, 13 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 34,1 minutes

RUDY GOBERT 🇫🇷

😤 19 PTS

😤 16 REB

😤 4 BLK

Les @Timberwolves l’emportent 130-121 face aux Wizards et restent leaders à l’Ouest ex-aequo avec les Nuggets ! pic.twitter.com/AlauBPvJKM

— NBA France (@NBAFRANCE) April 10, 2024

🇫🇷 LES TRAVAUX DE RUDY GOBERT ⚠️ 🚧

25 POINTS

19 REBONDS

5 CONTRES

10-10 FG

5-8 FT

Victoire des @Timberwolves 109-106 ! pic.twitter.com/gPzi32V4UB

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

Rudy devient le premier joueur de l’histires @Timberwolves avec +25 points et +15 rebonds à 100% au shot (min. 10 tentatives)

🐺 🇫🇷 pic.twitter.com/loYhJRLw5Q

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

La connexion Conley – Gobert 😮‍💨 pic.twitter.com/P6VoQrcDVu

— NBA France (@NBAFRANCE) April 14, 2024

Rudy Gobert. 🇫🇷

21 POINTS

7 REBONDS

7-9 FG

7-9 FT

Les Wolves terminent la saison régulière à la 3ème place et retrouveront les Suns en #NBAPlayoffs pic.twitter.com/LX3MyMx22g

— NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Il a terminé sa saison à la Batum, à savoir sans trop scorer mais en menant son équipe à la victoire. Nico affrontera le Heat au play-in 1 pour gagner le droit d’aller jouer les Knicks en Playoffs, et en cas de défaite ce sera un match couperet face au vainqueur de Bulls – Hawks, pour aller cette fois-ci se faire déchirer par Boston au premier tour. Faites vos jeux !

Sixers vs Pistons : 2 points à 1/4 au tir dont 03 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 29 minutes

Sixers vs Magic : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking,, 4 rebonds, 1 passe et 2 steals en 30 minutes

Sixers vs Nets : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 5 rebonds et 5 passes en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 46,6% au tir dont 40,6% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 25,1 minutes

French touch’ 🇫🇷 pic.twitter.com/lm110DXAH3

— NBA France (@NBAFRANCE) April 11, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Il a regardé de loin ses Wizards terminer leur saison dans la défaite, et regarde désormais dans le viseur où il y aperçoit… Lille et Paris, les fricadelles et la Tour Eiffel.

Wizards @ Wolves : DNP

Wizards vs Bulls : DNP

Wizards @ Celtics : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Le calvaire est terminé pour Evan Fournier, après ce que l’on peut aisément qualifier de pire saison de sa carrière. On attend désormais de revoir notre divin chauve à nous sur les parquets français pour préparer les Jeux Olympiques, dans une équipe qui sait ce qu’il peut lui apporter. Allez Vavane, repos mérité, et derrière on envoie le steak ?

Pistons @ Sixers : 21 points à 7/11 au tir dont 3/5 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 steal et 2 contres en 26 minutes

Pistons vs Bulls : 5 points à 2/7 au tir dont 0/4 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond et 3 passes en 26 minutes

Pistons @ Mavericks : 13 points à 6/14 au tir dont 1/6 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 29 minutes

Pistons @ Spurs : 6 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 17 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,9 points à 35,7% au tir au tir dont 26% du parking et 82,9% aux lancers, 1,8 rebond, 1,5 passe, 0,9 steal et 0,2 contre en 18,2 minutes

EVAN FOURNIER 🇫🇷

𝟐𝟏 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒

7-11 au shot

3-5 à 3-points

4-4 au lancer

+ 3 REB / 1 STL / 2 BLK pic.twitter.com/XTfWXzPOSw

— NBA France (@NBAFRANCE) April 10, 2024

#31. 🇫🇷 pic.twitter.com/oPTfaxmy41

— NBA France (@NBAFRANCE) April 12, 2024

Evan lors de la victoire face aux Mavs !

13 POINTS (6-14 FG)

4 REBONDS / 2 PASSES

Detroit l’emporte 107-89 pic.twitter.com/vm9ikuigHs

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Il a eu droit à pas mal de temps de jeu sur la dernière semaine de la saison, et c’est plutôt bon signe ! Il a semblé dans les petits papiers de Billups mais on souhaite aussi à Portland de ne plus voir Billups à la rentrée. On reparle de tout ça dans quelques mois, et on apercevra peut-être Rayan cet été pour encourager sa sœur aux Jeux. En tout cas, nous, on y sera !

Blazers vs Pelicans : 6 points à 2/9 au tir dont 2/6 du parking, 4 rebonds et 4 passes en 33 minutes

Blazers vs Warriors : 2 points à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds en 29 minutes

Blazers vs Rockets : 4 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes et 1 steal en 26 minutes

Blazers @ Kings : 11 points à 4/12 au tir dont 2/7 du parking et 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 40 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,8 points à 33,6% au tir dont 36,6% du parking et 78,3% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 15,6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

Dernier match de la saison pour Rayan Rupert & les @trailblazers !

11 POINTS

6 REBONDS

5 PASSES

Le #72 frenchie aura joué 39 matchs au total pic.twitter.com/s5sXsUWQfS

— NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2024

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il a enfin pu gambader un peu avec le maillot des Spurs, produisant en une semaine trois fois plus que ce qu’il avait produit en une saison entière. Il a montré ses skills en attaque et en défense, il est apprécié par Wemby et les Spurs l’ont drafté, aucune raison donc qu’il ne fasse pas partie du projet, de près ou de loin. On a bon hein, on a bon ?

Spurs @ Grizzlies : 10 points à 4/6 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

Spurs @ Thunder : 14 points à 4/7 au tir dont 1/3 du parking et 5/7 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Spurs vs Nuggets : 8 points à 4/5 au tir dont 0/1 du parking et 3 rebonds en 17 minutes

Spurs vs Pistons : 7 points à 3/8 au tir dont 1/2 du parking et 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres en 32 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 3,5 points à 52% au tir dont 10% du parking et 84,6% aux lancers, 1,6 rebond, 0,5 passe, 0,4 contre et 0,1 steal en 9,9 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 44,3% au tir dont 24,3% du parking et 63,6% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 29,3 minutes

𝙎𝙄𝘿𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔𝙔 !!! 🇫🇷

10 POINTS (4-6 FG)

3 REB

2 AST

1 STL / 1 BLK

21 min @sidycissoko1 lors de la victoire des @Spurs à Memphis ! pic.twitter.com/0nbmhuE8Jq

— NBA France (@NBAFRANCE) April 10, 2024

getting fancy with it 😎#PorVida | @Spurs | @BallySports 📺 pic.twitter.com/gHfhFqHGvh

— Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) April 11, 2024

SIDY.

CISSOKO.

20 ans.

#25. pic.twitter.com/agiiWErCiF

— NBA France (@NBAFRANCE) April 11, 2024

La connexion frenchie 👀 pic.twitter.com/Lovgx4YbER

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

Sidy Cissoookooooooo 💥 pic.twitter.com/Y0x4W3XlJp

— NBA France (@NBAFRANCE) April 13, 2024

CE BL🚫CK de Sidy Cissoko ! 😳 pic.twitter.com/yiKhmotwtF

— NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il disputera ce soir le Game 3 de la Finale de G League, équivalent d’un Game 7, et après deux premiers matchs solides il a pu se (re)faire la main en NBA lors du dernier match de la saison du Thunder. Place au titre ce soir, en espérant qu’il entrevoie ensuite un bout de banc en Playoffs, mais c’est pas gagné.

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Spurs : DNP

Thunder vs Bucks : 5 minutes de jeu

Thunder vs Mavs : 13 points à 6/12 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond, 4 passes, 3 steals et 2 contres en 18 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Maine Celtics : 15 points à 6/17 au tir dont 3/8 du parking, 3 rebonds et 4 passes en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : 12 points à 4/12 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes, 1 steal et 3 contres en 34 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,3 points à 48,3% au tir dont 30,1% du parking et 70,2% aux lancers, 7,7 rebonds, 6 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 31,8 minutes

🇫🇷 Ousmane Dieng & le @OKCThunder terminent leaders de la Conf Ouest !

13 POINTS

4 AST

3 STL

2 BLK

Ils joueront face au spot n°8 déterminé suite au Play-In tournament ! pic.twitter.com/FapXLhALYh

— NBA France (@NBAFRANCE) April 15, 2024

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Il disputera ce soir le Game 3 de la Finale de G League, équivalent d’un Game 7. Après deux premiers matchs solides place au titre ce soir, en espérant qu’il entrevoie ensuite un bout de banc en Playoffs, mais c’est pas gagné.

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Spurs : DNP

Thunder vs Bucks : 1 rebond en 4 minutes

Thunder vs Mavs : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Maine Celtics : 9 points à 3/10 au tir dont 1/5 du parking et 1/1 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 2 steals en 28 minutes

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : 10 points à 4/6 au tir dont 2/2 du parking et 0/1 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres en 30 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 14,3 points à 54,1% au tir dont 33,3% du parking et 77,8% aux lancers, 13,3 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 27,9 minutes

# Moussa Dia baté (Los Angeles Clippers)

Saison de G League terminée depuis un bail et pas de nouvelles de Moussa en NBA. Est-on au moins sûr qu’il va bien ?

Clippers @ Suns : DNP

Clippers vs Suns : DNP

Clippers vs Jazz : DNP

Clippers vs Rockets : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

# Theo Maledon

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA (Hornets & Suns) : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League (Sioux Falls) : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA (Pistons) : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League (Motor City & Westchester) : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA (Pistons) : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA (Hornets) : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes