Zion Williamson ne reviendra pas avant la fin de saison : rendez-vous en octobre prochain, la bête reste encore un peu au labo

Lui aussi devient un problème. Absent depuis plus de dix mois pour une blessure au pied, Zion Williamson n’est pas prêt de refouler un parquet NBA. La situation n’est pas critique, le premier choix de la Draft 2019 n’a juste « pas le temps de passer du un contre zéro au cinq contre cinq » sur les onze matchs de saison régulière restants. On débrief.

« Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti […] Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Que tout le temps qui passe, ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu, ne se rattrape plus. » Le featuring Barbara x Zion Williamson est parfait, les mots collent à merveille. À 21 ans (22 le 6 juillet prochain) l’ailier-fort des Pelicans ronge son frein. Cela fait depuis le 5 mai 2021 – jour de victoire contre les Warriors – qu’il n’a plus foulé un parquet NBA. La faute à une vieille fracture du pied droit. Il est revenu de sa rééducation à Portland il y a deux semaines et assiste à tous les matchs à domicile depuis. Selon Shams Charania de The Athletic, le joueur est dans un bon esprit, prêt à en découdre quand son heure viendra. Sauf que son heure met sacrément de temps à venir. Sur 216 matchs possible depuis son arrivée en NBA, Zion Williamson n’en a joué que 85. Mais patience est daronne de toutes les vertus et le brute reviendra – sauf imprévu pondéral – en octobre prochain pour le début de saison 2022-23. Une métaphore pour illustrer tout ça ? Comme on pense que peu importe la taille de l’obstacle – y compris une blessure d’un an – il est surmontable, on vous laisse avec une vidéo du matchup entre Zion Williamson et Tacko Fall.

This Tacko Fall-Zion Williamson matchup back in college tho pic.twitter.com/usOl1gV6Wb — NBA Memes (@NBAMemes) March 20, 2022

Sous contrat avec les Pelicans jusqu’à l’été 2024, il se murmure que Zion espère un contrat max. Vous savez, on a traité de sujets tabous dans notre vie. Que ce soit le Lakers – Kings de 2002, les 40 points de Pau Gasol à Villeneuve d’Ascq ou le contrat de Timofeï Mozgov aux Lakers, on a l’esprit souple, prêt à aborder l’inabordable. Et pourtant, au moment d’interroger sur le futur contrat de Zion Williamson – à New Orleans ou ailleurs -, la gorge se noue. Voici un superbe article de Spotrac qui dissèque l’envers des potentialités dont dispose l’ancien bébé de Duke. Une franchise est-elle prête à miser 221 millions sur 5 ans pour un gars qui n’a joué « que » 85 matchs en NBA et dont le corps inquiète les médecins ? « Dont le corps inquiète les médecins », ça fait très publicité en bas de page tiens. Bien sûr, quand Zion joue, la question de partir en guerre avec lui ne se pose même pas : 27 points, 7,2 rebonds et 3,7 assists à 61% au tir dont 29% du parking sur l’exercice 2020-21. Mais de là à ce qu’une franchise lui dédie ses cinq prochaines années ? Une sacrée paire, voilà ce qu’aura le GM qui enverra le coup de crayon en bas de contrat.