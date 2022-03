Programme NBA : Bucks et Bulls se donnent rendez-vous à Milwaukee pour croiser les bois et les cornes

« Le prograaaaaamme, envoyez le prograaaaamme ! ». Le Magic qui reçoit la Dub Nation, Trae Young qui retourne au Garden, les Bucks et les Bulls qui croisent le bois et la kératine. Promis, on a de quoi s’occuper cette nuit.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 21 MARS

0h : Magic – Warriors (sur beIN Sports 4)

0h30 : Knicks – Hawks (sur beIN Sports 1)

1h : Bucks – Bulls

3h : Nuggets – Clippers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Bulls : avec Mike Budenholzer sur le banc, les Bucks ont un bilan de douze victoires pour une seule défaite face aux Bulls. Le décor est planté, l’enjeu n’est pas plus complexe ! Les Taureaux de DeMar DeRozan cherchent à sécuriser leur place dans le Top 5 et, idéalement, rattraper les Celtics pour toper l’avantage du terrain. Info infirmière, Lonzo Ball est noté out. Cela s’annonce donc compliqué, d’autant plus quand en face, les Bucks de Giannis Antetokounmpo courent après plus d’un objectif. Le Grec veut être MVP et meilleur scoreur, mais n’est pas non plus certain de jouer ce mardi. Pour Milwaukee, le plus important sera de gagner à domicile afin de se mettre dans les meilleures dispositions avant les Playoffs. Même s’il ne faut pas tomber sur les Nets, ce n’est pas le genre de la maison que de s’adonner à ce genre de calculs foireux. Entre la 2ème ou la 3ème place, les Bucks ont fait leur choix : celui de l’honneur.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT